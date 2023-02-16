وزير الاتصالات: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية نقلة نوعية في طريقة العمل

علق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي حصول مصر على جائزة التميز الحكومي العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن حصول مصر على جائزة التميز الحكومي العالمية جائزة عالمية، والكثير من الحكومات تقدمت بمشروعات الميكنة.

وأضاف أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ليس انتقالًا مكانيًا فحسب، ولكن انتقالاً في طريقة عمل الحكومة ونقلة نوعية في طريقة عمل الحكومة.

أشار إلى أن الغرض من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بأن تكون حكومة حديثة، لا ورقية ولكن تشاركية، بمعنى أن تكون قادرة على تبادل البيانات بين أجهزتها دون تكليف المواطن عناء الحصول على مستند من جهة ليقدمه إلى جهة أخرى.

وأشار إلى أن هذا التحول تطلب مجموعة محاور، وهذا ليس عمل وزارة الاتصالات وحدها ولكن تعاوناً حثيثًا ودائمًا بين كل أجهزة الدولة المنتقلة.