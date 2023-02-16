خال الملاكم رامز حسام يكشف تفاصيل عن وفاته: لم نجد طبيبًا لإنقاذه

كشف إيهاب، خال بطل الملاكمة الراحل رامز حسام، الذي توفي في منافسات بطولة الجمهورية للشباب، تفاصيل جديدة حول الواقعة التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

وقال إيهاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن رامز حسام، كان يخوض منافسة بين زملائه وظل متماسًكا حتى نهاية المباراة وبعدها جلس على المقعد وتقيّأ، وعندما ذهب إلى الحمام أغمى عليه فجأة.

وأضاف أنه عندما صرخ مستغيثا لإنقاذ بطل الملاكمة الراحل لم يجد مسعفين يلبوا النداء، فاضطر إلى حمله على يديه إلى أقرب مستشفى بجوار النادي، مشيرًا إلى أن الأطباء نصحوه بالتوجه إلى طبيب مخ وأعصاب خارج المستشفى، ووجهوه إلى مستشفى طنطا.

وتابع، أنه ذهب به لمستشفى طنطا لإجراء جراحة عاجلة، لأجل وقف نزيف المخ، وأن طاقم المستشفى طلب إجراء تحاليل وأشعة إلى جانب التبرع بالدم دون أن يكشف عن تشخيص الحالة.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري للملاكمة تخلى عن رامز حسام، بعد وصوله إلى المستشفى ولم يكن حاضرًا إلا في الدقائق الأولى، مستنكرًا البيان الذي أصدره الاتحاد بشأن الواقعة.