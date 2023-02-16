الاتحاد المصري للتأمين: شركات التأمين العالمية تخسر 115 مليار دولار بسبب الكوارث الطبيعية

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن العام الماضي شهد الكثير من الكوارث المتمثلة في الأعاصير والفيضانات خاصة في أمريكا الشمالية ودول شرق آسيا والتي أدت إلى الكثير من الخسائر المالية، كما أن مؤشرات التضخم العالمية رفعت من فاتورة التعويضات التأمينية العالمية.

خسائر شركات التأمين العالمية

وأكد علاء الزهيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشركات التأمينية التركية ستنفق الكثير من التعويضات المالية بعد وقوع الزلزال المدمر الذي حدث.

وأضاف في حديثه، أن التأمين هو مرآة الاقتصاد في العالم كما أن العلاقة بينهما طردية، حيث من خلال هذا التأمين يتم تقديم الحماية الكاملة للمواطنين وأصحاب الاستثمارات.

وأشار "الزهيري" إلى، أن قطاع التأمين العالمي خسر حتى الآن أكثر من 115 مليار دولار نتيجة الكوارث الطبيعية التي حدثت في عام 2022 ومشارف هذا العام الحالي.

الخطط التأمينية البديلة

وذكر أن شركات التأمين تمتلك الكثير من الدراسات الدقيقة للأخطار المحتمل وقوعها في المستقبل، وبالتالي يكون هناك الكثير من الخطط البديلة التي يمكن التعامل خلالها عند وقوع خطر ما.