«سلام على إبراهيم» مراوغة روائية على تخوم التاريخ

المؤلف شعر بنفس مأزق صناع فيلم «إبراهيم» فحكى حكايتهم

يتميز المؤرخ محمد عفيفى بلغة سردية سلسة تجعله يلعب فى مساحة لا يستطيع سواه أن يلعب فيها، وهى مساحة التاريخ المحكى بلغة روائية.. أو الرواية التى تدور حول التاريخ وإن لم تكن رواية تاريخية بالمعنى الكلاسيكى ولا تاريخًا صافيًا بالمعنى الأكاديمى.. وفى رواية «سلام على إبراهيم» يلعب محمد عفيفى لعبته التى سبق أن لعبها فى رواية «يعقوب»، وينتقى شخصية مسكوتًا عنها فى الروايات التاريخية أو لم يتم التطرق لتاريخها بكثرة؛ لتكون هذه الشخصية محورًا لرواية له.. يجمع فيها بين التحقيق التاريخى الذى يملك أدواته كأستاذ للتاريخ.. والسرد الروائى الذى يكشف عن موهبة لديه صقلتها القراءات الأدبية والثقافة العريضة التى يتمتع بها كمثقف مصرى مخضرم.. وهو فى روايته الجديدة يلعب لعبة داخل اللعبة ويحكى قصة داخل القصة.. فالقصة الأساسية التى تتهيأ أذهاننا لقراءتها هى قصة إبراهيم باشا ابن محمد على.. قائد الجيش المصرى من ١٨١٢ حتى ١٨٤٨ وحاكم مصر الفعلى عقب إصابة والده بخرف الشيخوخة فى أواخر حياته.. وصاحب الانتصارات العسكرية المعروفة والمشهودة.. وصاحب أول صيحة فى العصر الحديث لإعادة توحيد الوطن العربى، حيث كان يقول «سأقف حيث يقف اللسان العربى».. بمعنى أنه سيسير بجيوشه حتى آخر حدود الوطن العربى.. هذه هى القصة الأساسية التى نتشوق لمعرفتها ونحن نمسك بالرواية.. لكننا نجد أنفسنا داخل قصة أخرى هى قصة فاروق الأول، الحفيد الرابع لإبراهيم باشا.. فهو فاروق بن فؤاد بن إسماعيل بن إبراهيم.. الذى يقرر بناءً على نصيحة من أحمد حسنين باشا إحياء ذكرى جده إبراهيم باشا لترميم شعبيته وإنتاج فيلم سينمائى يروى قصته.. ونعرف من الرواية أن حسنين باشا يرحل ضحية لحادث سيارة غامض، فينتقل الإشراف على الفيلم لكريم ثابت المستشار الصحفى للملك.. ونفهم من السياق أن الصعوبات التى واجهت صناع الفيلم هى نفسها الصعوبات التى واجهت مؤلف الرواية، فقرر أن يتحايل عليها بالرواية نفسها!! والصعوبات هى أن إبراهيم باشا كقائد عسكرى منتصر خاض حروبًا كثيرة فى الشرق الأوسط كله.. وأن هذه الحروب شأن أى حروب قد خلفت مرارات لدى أطراف عدة.. وأن ضرورات السياسة والدبلوماسية حتمت- وربما ما زالت تحتم -عدم الاحتفال كثيرًا بسيرة الرجل حتى لا يفهم هذا أنه إساءة للبلاد التى خاض فيها حروبًا فى ظروف مختلفة أشد الاختلاف عن الوضع فيما بعد.. سواء فى وقت التفكير فى إنتاج الفيلم أو ما تلا ذلك من سنوات حتى الآن.. ويبدو أن المأزق الذى واجه أحمد رامى مؤلف الفيلم هو نفسه الذى واجه محمد عفيفى مؤلف الرواية.. فقرر أحمد رامى ألا يكتب الفيلم.. وقرر محمد عفيفى أن يؤلف رواية عن مشروع فيلم إبراهيم باشا.. لا عن إبراهيم باشا!.. لأنه هو نفسه يواجه المأزق الذى واجه صناع الفيلم.. وهو أن الحقيقة مؤلمة.. وأن استدعاء التاريخ القديم أمر لا يخلو من عواقب.. وقد كان هناك سبب آخر أدى لتعطيل مشروع الفيلم بخلاف الحساسية السياسية وتحرج رامى من كتابة فيلم لا يقول الحقيقة.. وهو أن العام الذى كان يفترض أن تحتفل به مصر الملكية بمئوية إبراهيم باشا صانع النصر، كان هو نفسه عام الهزيمة فى فلسطين.. وبالتالى فإن استدعاء ذكرى قائد منتصر فى عام الهزيمة لم يكن الاختيار الدعائى الأمثل للملك فاروق الأول ملك مصر والسودان.. إذ كان الناس سيقارنون بين الأمجاد العسكرية للجد إبراهيم والهزيمة الساذجة للحفيد فاروق.. ولعل المؤرخ محمد عفيفى قد واجه نقصًا فى الروايات التاريخية عن إبراهيم باشا الذى قضى معظم حياته بين جنوده الفلاحين.. ينام مثلهم على الأرض وينتقل بهم من نصر إلى نصر.. ففضل أن تكون الرواية- فى معظمها- عن حفيده فاروق وعن كواليس صناعة فيلم عنه.. وإذا كان صديقك مَن صدقك لا مَن صدقك.. فلا بد أن أقول إننى لم أحب الصورة الأحادية التى رسمها المؤلف للملك فاروق.. وهى صورة تبدو متأثرة بالكتب الدعائية التى صدرت عنه عقب ثورة يوليو.. وبالموقف الرسمى منه لسنوات طويلة.. فالحقيقة أنه لا يوجد شخص كله عيوب كما لا يوجد شخص كله محاسن.. والفضيلة هى الوسط بين رذيلتين.. لكن هذا اختيار المؤلف الفنى والفكرى.. ومن حقه تمامًا أن يرى الشخصية من وجهة نظره ووفق اجتهاده وحكمه على المادة التاريخية التى توافرت له.. أو وفق تحليله هذه المادة.. ويبقى أن رواية «سلام على إبراهيم» عمل ممتع.. يجذبك كقارئ.. فلا تترك الرواية من يدك إلا بعد أن تنتهى منها.. وهذه درجة لا يصل لها إلا قليل من الكتاب.. والدكتور محمد عفيفى من بينهم بكل تأكيد.