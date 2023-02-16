«التحالف الوطنى»: توزيع 4 ملايين كرتونة للأسر الأكثر احتياجًا قبل رمضان

كشف أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن آخر استعدادات التحالف لدعم الأسر الأكثر احتياجاً في شهر رمضان الكريم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن التحالف الوطني يستعد لتوزيع 25 مليون كرتونة مواد غذائية وزيادة الموارد لـ20 مليار جنيه خلال عام 2023.

وأضاف أن التحالف الوطني يواصل استعداداته لتوزيع السلع على الأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان.

وأشار إلى أنه نتيجة للظروف العالمية والاقتصادية التي يمر بها العالم وما تعكسه على المجتمع المصري، يتم التنسيق منذ فترة كبيرة من المبادرات والقوافل منها ستر وعافية استعداداً لشهر رمضان.

وأكد أن يتم التنسيق لخدمات متعددة من أجهزة تعويضية وتمكين اقتصادي للغارمين والغارمات، موضحاً أن كل هذا يتم من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية والتضامن على أرض الواقع.

وأردف أن التحالف يستهدف قبل شهر رمضان أن يتم توزيع حوالي 4 ملايين كرتونة بجانب الـ25 مليون كرتونة المستهدفة في رمضان.