الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: تفاصيل استشهاد ضابط ومقاتلين بانفجار حزام ناسف شمالى بغداد

انفجار حزام ناسف
انفجار حزام ناسف

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، عن استشهاد ضابط ومقاتلين إثنين إثر انفجار حزام ناسف في الطارمية شمالي بغداد.

وبحسب بيان وكالة الأنباء العراقية واع، قالت الخلية: إنه لإحباط نوايا العناصر الإرهابية وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية، تمكنت قوة من لواء المغاوير/ قيادة عمليات بغداد من مداهمة وكر لعصابات داعش الإرهابية وقتل ثلاثة إرهابيين أحدهم يرتدي حزامًا ناسفًا، وذلك في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضافت، إن "ضابطاً استشهد وجرح آخر واستشهد مقاتلان إثر انفجار الحزام الناسف".

 

وزارة الدفاع العراقية تنعى الشهداء

في الأثناء، نعت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، شهداءها الأبطال خلال تنفيذ عملية استباقية شمالي بغداد، ضد عناصر إرهابية كانت تنوي استهداف زائري مرقد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنعى وزارة الدفاع شهداءها الأبطال آمر الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد المقدم الركن عمار نعمان سلمان، واثنين من مقاتلي الفوج آنفاً، الذين استشهدوا خلال تنفيذ عملية استباقية، بناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بنية عدد من العناصر الإرهابية استهداف زائري مرقد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، وتعكير أجواء الزيارة الآمنة".

وأضافت، أن "قطعاتنا البطلة باشرت بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في بساتين البوغبين في ناحية الطارمية، وجرى الاشتباك خلال الواجب مع عناصر داعش الإرهابي، ونتج عن العملية قتل الإرهابيين جميعاً، واستشهاد آمر الفوج الثالث واثنين من جنودنا الأبطال، كما تعرض أحد الضباط برتبة ملازم أول وأربعة من مقاتلينا الأبطال الى إصابات، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وخلصت الوزارة العراقية في بيانها، "تغمد الله شهداءنا الأبطال برحمته الواسعة، وألهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وندعو الباري - عز وجل- أن يمن على جرحانا الأبطال بالشفاء العاجل".

العراق الاعلام الامني استشهاد ضابط مقاتلين حزام ناسف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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