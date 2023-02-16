الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

المؤتمر: رئاسة مصر للنيباد تتويجًا لدورها الداعم للقارة الإفريقية

اللواء سامح لطفي،
اللواء سامح لطفي،

أشاد اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، بتسلم الرئيس السيسى، رئاسة الجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى "النيباد"، من الرئيس الرواندى "بول كاجامي"، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصرى.

وأكد لطفي، في تصريحات صحفية، أن مصر دائمًا وأبدًا بتكون حلقة وأداة وصل رئيسية للاستثمارات العالمية داخل قلب القارة السمراء؛ لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والجوع.

وأشار لطفي أن هناك أدوارًا مصرية رئيسية كبرى لدعم الدول الإفريقية على كافة الأصعدة مؤكدا دعم مصر لمواقف القارة الإفريقية، والدفاع عن مصالحها فى مختلف المحافل الدولية.

وثمن أولويات الرئيس السيسي وهي تكثيف جهود حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أن هذا الملف من الملفات المهمة التي ستسهم في نقل القارة الإفريقية لمكانة أخرى، وتأهيلها لتكون قارة تجارية صناعية منتجة.

وتسلم الرئيس السيسى، أمس، رئاسة الجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى "النيباد"، من الرئيس الرواندى "بول كاجامي"، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصرى، ومن المقرر أن تمتد رئاسة مصر للجنة لمدة عامين.

وشارك الرئيس السيسى عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى "النيباد"، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الأعضاء فى اللجنة، وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندي.

وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة لمبادرة النيباد، التى تعد الذراع التنموية للاتحاد الإفريقى، وتضم اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد فى عضويتها 33 دولة، وتمثل المحفل السياسى المفوض بمتابعة تنفيذ أهداف النيباد، خاصةً فى مجالات الزراعة والأمن الغذائى، وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمى والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية.

التنمية المستدامة البنية التحتية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء سامح لطفي القارة السمراء الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي بول كاجامي

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وائل لطفي

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