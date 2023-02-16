«تعالى نزور عمى».. تفاصيل انتقام شاب من شقيقته بعد حملها سفاحًا بأسيوط

اعترف شاب بتفاصيل تخلصه من شقيقته بمساعدة عمه وابنه في حلوان بسبب سوء سلوكها وحملها سفاحًا في أسيوط.

قال المتهم إنه علم من والدته أن شقيقته حامل نتيجة علاقة محرمة مع شاب، فما كان منه إلا أنه أوهمها بالذهاب من منفلوط، شمال أسيوط إلى عمها في الجيزة؛ لمساعدتها في إجراء عملية إجهاض للتخلص من الحمل والجنين.

وتابع المتهم أنه بمجرد وصوله إلى منزل عمه أقاموا لديه وعقب 10 أيام من وصولهم استدرجها إلى منطقة جبلية رفقة عمه ونجله وقتلها هناك، وألقى جثتها في مدق جبلي، مبررًا فعلته بالانتقام لشرفه وغسل عاره.

بداية الواقعة

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة علي جثة فتاة عشرينية، مخنوقة بإيشارب، وملقاة في منطقة جبلية بحلوان، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الفتاة وعمه ونجل الأخير، بسبب حملها سفاحًا من صديقها.

ورد بلاغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بالعثور علي جثة فتاة ملقاة في مدق جبلي بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة عشرينية يظهر على رقبتها آثار خنق، بعمل التحريات أمكن تحديد هوية الفتاة وتبين انها تدعي "زيناهم"، 21 سنة، مقيمة بمركز منفلوط، شمال محافظة أسيوط.



بتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الفتاة وعمها ونجله، وعقب ذلك قاموا باصطحابها داخل توك توك للمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، وقاموا بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديهم.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.