الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 قبل الجولة 24.. هالاند في الصدارة

إيرلينج هالاند
إيرلينج هالاند

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة لموسم 2022-2023. 

إيرلينج هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

ويتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند، حاليًا قائمة ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي برصيد 26 هدفًا، بعد هدفه الأخير في مرمى أرسنال.

وساهم هالاند في فوز مانشستر سيتي أمام أرسنال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من: كيفين دي بروين، جاك جريليش وإيرلينج هالاند، بينما جاء هدف أرسنال وحيد من توقيع بوكايو ساكا من ركلة جزاء.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023

1- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي: 26 هدفًا

2- هاري كين – توتنهام: 17 هدفًا

3- إيفان توني – برينتفورد: 14 هدفًا

4- ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد: 12 هدفًا

5- ألكساندر ميتروفيتش – فولهام: 11 هدفًا

6- رودريجو - ليدز يونايتد: 10 أهداف 

= ميجيل ألميرون – نيوكاسل يونايتد: 10 أهداف

8- جيمس ماديسون - ليستر سيتي: 9 أهداف

9- مارتن أوديجارد – أرسنال: 8 أهداف 

= لياندرو تروسار - برايتون / أرسنال: 8 أهداف 

= هارفي بارنز - ليستر سيتي: 8 أهداف 

= محمد صلاح – ليفربول: 8 أهداف 

= بوكايو ساكا – أرسنال: 8 أهداف 

10- فيل فودين - مانشستر سيتي: 7 أهداف 

= روبيرتو فيرمينو – ليفربول: 7 أهداف

= جابرييل مارتينيلي – أرسنال: 7 أهداف

= كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد: 7 أهداف 

11- ويلفريد زاها - كريستال بالاس: 6 أهداف 

= باسكال جروس – برايتون: 6 أهداف 

= داني إنجز - وست هام يونايتد: 6 أهداف 

ترتيب مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بعد خوض 23 جولة حتى الآن.

وتفوق مانشستر سيتي على أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ولكن الفريق اللندني خاض مباراة أقل.، حيث لعب 22 مباراة حتى الآن.

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