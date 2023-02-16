أشرف صبحى يصدر قرارا بتجديد تعيين معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية

أصدر الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة قراراً وزارياً بتجديد تعيين مصطفى مجدي يوسف معاوناً لوزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية.

وقال صبحي: "تذخر مصر بالكوادر الشبابية المتميزة ، ففي ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الشباب المصري تطوراً كبيراً وصار مؤهلاً في مختلف المجالات ، وهذه القرارات جاءت في ضوء ما تهدف إليه الدولة المصرية لتمكين وتصعيد الشباب المتميز داخل القطاع الحكومي، والذين لديهم العديد من الخبرات في ملفاتهم تؤهلهم لتولي مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة".

أضاف وزير الشباب والرياضة :"أن الوزارة تعمل على تمكين الشباب حيث سعت الوزارة جاهدة لتنمية قدرات كوادرها والاستثمار فيهم وتزويدهم بالمهارات علمياً وثقافيا وفكريا في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وإشراكهم وتمكينهم في عملية التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الجمهورية الجديدة، حيث تنظر الدولة المصرية أن الاستثمار في الشباب وتأهيلهم استثمار للوطن ككل، باعتبارهم حاضر عملية التنمية ومستقبلها".

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ويعد مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية أحد الكوادر الشبابية المتميزة وهو رئيس قسم صياغة السياسات وتحليل الأعمال بوحدة السياسات وتطوير الأعمال بمكتب وزير الشباب والرياضة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام للجنة الدائمة لإدارة المتطوعين بالبطولات والأحداث الرياضية الكبرى وأسهم في عملية إدارة المتطوعين ببطولة العالم لكرة اليد وبطولات كأس الأمم الأفريقية وعضو مجلس أمناء المنصة الوطنية للشباب والأمين العام للأمانة الفنية للمجالس الشبابية المصرية الثنائية الدولية كما أنه نقطة اتصال وزارة الشباب والرياضة في منصة شباب بلد التابعة لوزارة التعاون الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عضويته للجنة الشباب الاستشارية بالمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم الألكسو.



مثل وزارة الشباب والرياضة في عضوية اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية بوزارة الاتصالات ومجموعة العمل المعنية بتنظيم الاحتفاء بمرور خمسين عاماً على العلاقات المصرية الإمارتية بوزارة التخطيط ولجنة مبادرة جريس لتثقيف الشباب والنشء على مكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.

بالإضافة إلى عمله كمساعد تدريس منتدب بكلية الإدارة والتكنولوجيا والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما شغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية ورئيس لجنة التخطيط والتعاون الدولي بالاتحاد، ومقرر مجلس أمناء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنسق العام لإعداد الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء.

عمل مصطفى مجدي كمخطط استراتيجي بالمجلس الوطني المصري للتنافسية، وعمل فيه عضواً للجنة التيسيرية للمنتدى المصري لدعم تشغيل الشباب وهو أحد المشروعات المشتركة مع منظمة العمل الدولية، وأسهم في مشروع تطوير إدارة المالية العامة واللامركزية المالية وتحليل أداء مصر بمؤشرات التنافسية العالمية، كما كان مسؤولا عن التخطيط والابتكار بمؤسسة "رمال" للتنمية العمرانية، وشارك في إعداد وصياغة عدد من الاستراتيجيات والخطط الحكومية بوزارات التربية والتعليم والتخطيط والثقافة، كما أنه كان رئيساً لمجلس طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس اتحاد طلاب مدارس القاهرة، وهو خريج برنامج حوار الأديان والقيادة بمنتدى شباب صناع السلام المشترك بين الأزهر الشريف وأسقفية كانتربري المنفذ بجامعة كامبريج بالمملكة المتحدة، كما شارك في القمة العالمية للحكومات بدبي مارس 2019 والقمة العربية بتونس 2020، وحصل على برنامج إدارة العمليات والمشروعات من جامعة لانكشاير بالمملكة المتحدة.