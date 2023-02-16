فتاة تبتز صديقتها بصور فاضحة فى الشرقية.. والمحكمة تقضى بسجنها

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شاب وفتاة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما؛ لاتهامهما بخطف فتاة والتعدي عليها وسرقتها.



صدر القرار، برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.



تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، كلًا من "هاشم. ا" 22 عامًا و"آية. ج" 22 عامًا، مقيمان العاشر من رمضان،" للمحاكمة الجنائية.

وتبين من أمر الإحالة أثناء تواجد المجنى عليها " س. ر"، 22 عامًا، بمنزل المتهمة الثانية على إثر دعوة منها لزيارتها، فوجئت بالمتهم الأول حاملا سلاحا أبيض مطواة وقام بالتعدى عليها، والتقاط صورة لها، ثم قاما بسرقة هاتفها الخاص وبطاقة الائتمان وبطاقة الرقم القومى الخاصين بها، ثم هدداها وابتزاها للانصياع لأوامرهما حتى لا يرسلوا صورها إلى ذويها، فتوجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ بالواقعة.