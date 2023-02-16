وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان معرض السلع ومعصرة الزيوت

واصل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جولاته في إطار جولته الحالية إلى محافظة جنوب سيناء لافتتاح وتفقد بعض المشروعات الزراعية.

وقام القصير يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بزيارة مديرية الزراعة بالطور، وتفقد عصارة الزيوت وكذلك منفذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وكذلك مركز توزيع الشتلات.

كما قام الوزير والمحافظ بزيارة مزرعة خاصة والمملوكة لأحد المواطنين والمقامة على مساحة 200 فدان بالطور والمنزرعة بالمحاصيل والخضر والفاكهة.

وقال القصير إن الهدف من زيارة المزرعة الخاصة هو مشاهدة تجربة ناجحة على أرض الواقع، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعي في سيناء لفتح آفاق جديدة للتنمية هناك، بالإضافة إلى النشاط السياحى وكذلك توفير السلع الغذائية الطازجة للمواطنين بأسعار مخفضة وللفنادق في سيناء بديلًا عن نقلها من القاهرة أو المحافظات المجاورة وتحملها تكاليف إضافية.

وأضاف القصير أن هناك تنسيقًا تامًا وتعاونًا كبيرًا بين وزارة الزراعة ومحافظة جنوب سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار الزراعي وكذلك الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني بجنوب سيناء.

وقال وزير الزراعة إن الدولة تحرص على إحداث تنمية زراعية حيوانية سمكية في جنوب سيناء، بهدف توفير فرص عمل لأبنائها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والأسماك.

من ناحيته، رحب محافظ جنوب سيناء بزيارة وزير الزراعة، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والمحافظة، وكذلك لمتابعة الموضوعات والمشروعات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في جنوب سيناء والتي تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي لأبناء المحافظة.