اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البابا الكاثوليكي لاون

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم بحلول لاون بابا روما، وكان رئيساً للشمامسة في كنيسة روما عندما انتخب أسقفاً لها اثر وفاة البابا القدّيس كسيستس، سنة 440. وعندما التأم المجمع المسكوني الرابع في مدينة خلقيدونية سنة 451، كتب القدّيس لاون رسالة مسهبة إلى المجمع، يحدّد فيها المعتقد القويم حيال المعضلات التي كانت موضوع النقاش. وعندما قرأت، هتف آباء المجمع بصوت واحد: "ذلك إيمان الآباء. ذلك إيمان الرسل. ذلك إيماننا جميعاً. لقد نطق بطرس بفم لاون". ترك القدّيس لاون مؤلفات كثيرة في اللغة اللاتينية وانتقل إلى الله في العاشر من تشرين الثاني سنة 461، ودفن في كنيسة القدّيس بطرس. وعاد المنقّبون ووجدوا رفاته سنة 1607. وفي سنة 1754 منحه البابا بندكتوس الرابع عشر لقب "ملفان الكنيسة الجامعة".

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إنه لا يمكننا أن نتصوّر أنّ الصلاة الداخليّة، والحرّة من كلّ أشكال العبادة التقليديّة، على أنّها تتعدّى كونها تقوى داخليّة ذاتيّة أو أن نضعها في إزاء الليتورجيا، صلاة الكنيسة الشاملة. إنّ كلّ صلاة حقيقيّة هي صلاة الكنيسة، ومن خلال كلّ صلاة حقيقيّة يجري أمرٌ ما في الكنيسة، وإنّ الكنيسة ذاتها تصلّي لأنّ الرُّوح القدس الحيّ فيها وفي كلّ روح فريدة، "يَشفَعُ لَنا بأَنَّاتٍ لا تُوصَف" وها هي هنا الصلاة الحقيقيّة، لأنّه "ولا يَستَطيعُ أَحَدٌ أَن يَقول: يَسوعُ رَبٌّ إِلاَّ بِإِلهامٍ مِنَ الرُّوحِ القُدُس". ما هي صلاة الكنيسة إن لم تكن تقدمة أولئك الملتهبين بالمحبّة الذين يهبون ذاتهم إلى الله الذي هو محبة؟ .

إنّ هبة الذات إلى الله، بالمحبّة والعطاء من دون حدود، والحصول على الهبة السّماويّة في المقابل، والحصول على الاتّحاد الكامل والدائم هي قمة ارتقاء القلب التي يمكن لنا نحن البشر أن نحقّقها، هي أعلى درجات الصلاة. إنّ النّفوس التي حقّقت هذا الاتّحاد هي حقيقةً قلب الكنيسة النابض، إذ فيها تعيش محبّة الرّب يسوع المسيح الكاهن الأسمى. "لأَنَّكم قد مُتُّم وحَياتُكم مُحتَجِبةٌ معَ المسيحِ في الله" غير أنّه لا يمكن لتلك النّفوس إلاّ أن تشعّ في قلوب أخرى من محبّة الله التي تملأها وتساهم بذلك في تحقيق اتّحاد الجميع في الله، الاتّحاد الذي كان دومًا وما يزال رغبة الربّ يسوع المسيح الكبرى.