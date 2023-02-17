«البيزنطية» تحتفل بتذكار القدّيس العظيم في الشهداء ثاوذورس التيروني

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم بتذكار القدّيس العظيم في الشهداء ثاوذورس التيروني، وهو من مواليد الأناضول. استشهد في مستهلّ القرن الرابع في أماسيا من أعمال البنطس. لقب "بالتيروني" أي حديث التجند، ثم "بقائد الجيش".

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها ان يا إخوة، لنتبع النداء الموجّه لنا: إنّ من هو الحياة يدعونا إلى ينبوع الحياة؛ ليس هذا الينبوع ينبوع "ماء حَيّ" فقط، بل هو ينبوع الحياة الأبديّة، ينبوع النور والصفاء. ففي الواقع، تأتي كلّ الأشياء منه: الحكمة، الحياة والنور الأبديّ... يا ربّ، أنت ذاتك هو هذا الينبوع الكائن أبدًا والمرغوب فيه دائمًا، والّذي يُسمح لنا دائمًا -لا بل من الضروريّ دائمًا- أن نستقي منه. "أيّها الربّ يسوع، أعطنا دائمًا من هذا الماء"، لكي يصبح فينا أيضًا ينبوع الماء الّذي "يتفَجَّرُ حَياةً أَبَديَّة". حقيقةً، أنا أطلب منك الكثير، ومن ينكر ذلك؟ أمّا أنت، يا ملك المجد، فتعرف أن تعطي أشياء كبيرة، وقد وعدت بها. ما من شيء أعظم منك، وأنت تعطينا ذاتك، أنت بذلت ذاتك من أجلنا.

لهذا السبب نطلبك أنت...، لأنّنا لا نرغب أن نتلقّى شيئًا سواك. أنت كلّيتنا: حياتنا، نورنا وخلاصنا، غذاؤنا وشرابنا، أنت إلهنا. ألهم قلوبنا، أرجوك يا ربّنا يسوع؛ بنفخة روحك، اجرَح نفوسنا بحبّك، لكي يستطيع كلّ واحد منّا أن يقول بحقّ: أظهر لي "مَن تُحِبُّه نَفْسي" لأنّني جُرحت بحبّك.

أتمنّى أن تكون هذه الجراحات فيّ، يا ربّ. طوبى للنفس الّتي يجرحها الحبّ بهذه الطريقة، والّتي تبحث عن الينبوع، الّتي تشرب والّتي، مع ذلك، لا تزال دائمًا عطشى، ولا تزال تستقي في رغبتها، ولا تكفّ عن الشرب في عطشها. هكذا، هي تبحث دائمًا عندما تحبّ، لأنّها تجد الشفاء في جرحها.