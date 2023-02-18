السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في السبت السادس من السنة.. «اللاتينية»: لا يوجد أرهب من بيت الله

كلاوديو لوراتي
كلاوديو لوراتي

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول السبت السادس من زمن السنة.. وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها ان "ما أَرهَبَ هذا المكان! ما هذا إِلاَّ بَيتُ الله! هذا بابُ السَّماء!" ، إنّه الباب الّذي من خلاله أعاد الآب شهادته السماويّة ومن خلاله أيضًا أشعّ الرّب يسوع المسيح، "شمس البرّ" هذا الجبل هو موضع الأسرار، مكان الحقائق الّتي لا توصف، صخرة الأسرار المخبأة، قمّة السماوات. هنا كُشفت أسرار الملكوت الآتي: سرّ الصليب، جمال ملكوت الله، نزول الرّب يسوع المسيح عند مجيئه الثاني في المجد. على هذا الجبل، غطّى الغمام المنوّر بهاء الأبرار؛ وهنا أيضًا تحقّقت الخيور الآتية. إنّ الغمام الّذي غطّى هذا الجبل شكّل صورة مسبقة للأبرار الّذين سوف يُخطَفون في الغمام؛ ويظهر لنا منذ اليوم مظهرنا الآتي، حيث سنصبح على مثال الرّب يسوع المسيح.

بينما كان الرّب يسوع يسير وسط تلاميذه، كان يعلّمهم عن الملكوت وعن مجيئه الثاني في المجد. لكن ولأنّهم ربّما لم يكونوا واثقين من الّذي أعلنه لهم عن ملكوته، أراد أن يكونوا مقتنعين بثبات من صميم قلوبهم، وأن تساعدهم الأحداث الحاضرة على الإيمان بالأحداث الآتية. لهذا السبب، على جبل طابور، جعلهم يرون هذا التجلّي الإلهيّ الرائع، مثل صورةٍ تُجَسّد مسبقًا ملكوت السماوات. وكأنّي به كان يقول لهم: "لكي لا يولّد التأخير فيكم الشكّ، قريبًا، والآن بالذات، الحق أقول لكم: من الحاضرين ههنا "ويسمعونني" من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ابن الإنسان آتيا في مجد أبيه"... "وبَعدَ سِتَّةِ أَيَّام مَضى يسوعُ بِبُطرسَ ويَعقوبَ وأَخيه يوحَنَّا، فانفَردَ بِهِم على جَبَلٍ عالٍ".

"ما أَرهَبَ هذا المكان! ما هذا إِلاَّ بَيتُ الله! هذا بابُ السَّماء!" علينا أن نُسرع نحوه. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

طلب رحيله.. فيريرا يحرج إدارة الزمالك ويستبعد «صفقة أمير»

أهالي المفرج عنهم في ليبيا: عشنا أصعب أيام حياتنا قلقاً على أبناءنا ونشكر الرئيس

«اطلع يا حمزة لأمك».. انتشال جثمان طفل غرق في مصرف كوتشنر بعد 144 ساعة بحث

عالم بالأزهر: احتفالات «الداخلية» بذكرى الإسراء والمعراج لها أثر عظيم

الوثائقية تنطلق.. صرح إعلامى عملاق لمواجهة حملات تزييف التاريخ والوعى بأقوى الأفلام

المهندسين: مصر تمتلك 4 آلاف سيارة كهربائية.. والدولة تتجه لتوطين هذه الصناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

«الشعب الفلسطينى»: طرد الوفد الإسرائيلى انتصار سياسى لقيم الحق

رئيس الوزراء الفلسطينى: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا

لحظة طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى (فيديو)