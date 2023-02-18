في السبت السادس من السنة.. «اللاتينية»: لا يوجد أرهب من بيت الله

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول السبت السادس من زمن السنة.. وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها ان "ما أَرهَبَ هذا المكان! ما هذا إِلاَّ بَيتُ الله! هذا بابُ السَّماء!" ، إنّه الباب الّذي من خلاله أعاد الآب شهادته السماويّة ومن خلاله أيضًا أشعّ الرّب يسوع المسيح، "شمس البرّ" هذا الجبل هو موضع الأسرار، مكان الحقائق الّتي لا توصف، صخرة الأسرار المخبأة، قمّة السماوات. هنا كُشفت أسرار الملكوت الآتي: سرّ الصليب، جمال ملكوت الله، نزول الرّب يسوع المسيح عند مجيئه الثاني في المجد. على هذا الجبل، غطّى الغمام المنوّر بهاء الأبرار؛ وهنا أيضًا تحقّقت الخيور الآتية. إنّ الغمام الّذي غطّى هذا الجبل شكّل صورة مسبقة للأبرار الّذين سوف يُخطَفون في الغمام؛ ويظهر لنا منذ اليوم مظهرنا الآتي، حيث سنصبح على مثال الرّب يسوع المسيح.

بينما كان الرّب يسوع يسير وسط تلاميذه، كان يعلّمهم عن الملكوت وعن مجيئه الثاني في المجد. لكن ولأنّهم ربّما لم يكونوا واثقين من الّذي أعلنه لهم عن ملكوته، أراد أن يكونوا مقتنعين بثبات من صميم قلوبهم، وأن تساعدهم الأحداث الحاضرة على الإيمان بالأحداث الآتية. لهذا السبب، على جبل طابور، جعلهم يرون هذا التجلّي الإلهيّ الرائع، مثل صورةٍ تُجَسّد مسبقًا ملكوت السماوات. وكأنّي به كان يقول لهم: "لكي لا يولّد التأخير فيكم الشكّ، قريبًا، والآن بالذات، الحق أقول لكم: من الحاضرين ههنا "ويسمعونني" من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ابن الإنسان آتيا في مجد أبيه"... "وبَعدَ سِتَّةِ أَيَّام مَضى يسوعُ بِبُطرسَ ويَعقوبَ وأَخيه يوحَنَّا، فانفَردَ بِهِم على جَبَلٍ عالٍ".

"ما أَرهَبَ هذا المكان! ما هذا إِلاَّ بَيتُ الله! هذا بابُ السَّماء!" علينا أن نُسرع نحوه.