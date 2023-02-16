وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة العمليات وإدارة نظم المعلومات في ختام زيارته للمنيا

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ غرفة العمليات وإدارة الأزمات وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي ووحدة المتغيرات المكانية بمبنى الديوان العام للمحافظة، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير التنمية المحلية للمنيا اليوم.

حضر الجولة المهندس محمد السيد، مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزير للمشروعات القومية، واللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

واستمع وزير التنمية المحلية إلى عرض تفصيلي من القائمين علي عمل إدارة التحول الرقمي ونظم المعلومات للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات وتوفير البيانات والمعلومات في عدد من الملفات المهمة وتعظيم الموارد والاستفادة من منظومة التحول الرقمي للدولة.

كما تابع وزير التنمية المحلية منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات علي أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف والبناء علي الاراضي الزراعية، وتم الإشارة إلى أنه يتم التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية الرئيسية بالديوان العام والوحدات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة التسعة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ورصد وضبط المتغيرات المكانية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تعتبر من أهم الوحدات التي تم انشاءها وتعمليها في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء؛ للحفاظ على الأرض الزراعية في جميع المحافظات ورصد أي حالات تعدٍ أو متغيرات على أرض الواقع وسرعة إزالتها في المهد.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن منظومة المتغيرات المكانية، لها دور فعّال في رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الاحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة والتي تساعد الأجهزة التنفيذية بشكل كبير في تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين وإزالة أي تعديات أو مخالفات في المهد.

وفي إطار زيارته لمبنى ديوان عام المحافظة، التقى وزير التنمية المحلية، عددًا من القائمين على المنتجات التراثية والحرفية واليدوية التي تتميز بها محافظة المنيا، حيث شاهد اللواء هشام آمنة، عددًا من المنتجات التي تتميز بها المحافظة ويتم عرضها على منصة "أيادي مصر" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية؛ لدعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي يتميز بها أبناء المحافظات المختلفة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تسعى لضم عددٍ كبير من المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات والعمل على تطويرها وتسهيل رفع منتجاتهم على منصة "أيادي مصر" بما يساعد المنتجين في التسويق والبيع للمنتجات وتوفير فرص عمل والحفاظ علي بعض الحرف والصناعات في هذا المجال.

كما أوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتعاون في تنفيذ مشروع "أيادي مصر"، مع برنامج الأغذية العالمي وشركة اي-اسواق، ويتم تنظيم زيارات ميدانية لممثلي مشروع "أيادي مصر" في الوزارة الي المحافظات والالتقاء مع منتجي الحرف اليدوية والتراثية وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لهم للارتقاء بمنتجاتهم، وطرق تسويقها من خلال المنصة، والذي يأتي بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية ودعم الدولة لأصحاب الحرف التراثية واليدوية، وتعريفهم بكيفية الدخول على منصة " أيادي مصر " والتسجيل عليها؛ لتسويق كافة المنتجات اليدوية والتراثية داخل مصر وخارجها، حيث يتم تصوير المنتجات بالشكل المناسب وعرضها على المنصة للعملاء، بعد التعرف على كيفية التغليف الجيد لوصول المنتج إلى العميل في أفضل صورة ممكنه، مما يدعم عملية التسويق المستمر للمنتجات، فضلًا عن جودتها وقيمتها الفنية والتراثية التي يتميز بها أبناء المحافظات المصرية.