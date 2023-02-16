الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجارديان: نيوزيلندا تواجه أسوأ موجة لتغيرات المناخ مع تحذيرات من عواصف جديدة

عواصف وسيول
عواصف وسيول

 قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن ما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا مصرعهم مع استمرار عمليات الإجلاء حيث تم الإعلان عن تحذيرات جديدة من العواصف في مناطق نيوزيلندا التي دمرها بالفعل إعصار غابرييل ويحذر رئيس الوزراء من احتمال وقوع المزيد من الوفيات.

وتابعت أنه منذ ظهر اليوم الخميس، تم تسجيل وفاة 3455 شخصًا من قبل الشرطة على أنهم "غير قادرين على الاتصال" ، ومن المحتمل أن يكون بعضهم بلاغات متعددة لنفس الشخص.

- أضرار واسعة النطاق وفقد الاتصال مع الآلاف في نيوزيلندا

 

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ز قال رئيس الوزراء ، كريس هيبكينز ، "نعتقد أن غالبية الأشخاص الذين يعتبرون غير قابلين للتواصل معهم ببساطة لا يمكنهم الاتصال بأحبائهم ، لذلك تعطي الشرطة الأولوية لمن هم في مناطق معزولة".

بعد زيارة جيسبورن التي ضربتها العاصفة يوم الخميس، وصف هيبكنز الضرر بأنه "واسع النطاق" ، مع استمرار الحاجة إلى الأساسيات مثل الطعام والمياه النظيفة، ووصف الإعصار بأنه حدث بحجم زلزال كرايستشيرش في عام 2011.
وأضافت الصحيفة أنه مع حجم الأضرار التي لا تزال تتكشف ، طلبت نيوزيلندا مساعدة أستراليا للاستجابة للكوارث صباح الخميس.
قال هيبكنز: "يمكنني أن أؤكد أن وكالة إدارة الطوارئ الوطنية (NEMA) قد قبلت عرضًا من وكالة إلى وكالة لدعم الاستجابة للطوارئ والخبرة".

- نيوزيلندا ستضطر إلى إعادة تقييم وإعادة تشكيل بنيتها التحتية استجابة لظواهر الطقس المتطرفة


ومتحدثا في وقت سابق من اليوم ، قال رئيس الوزراء إن نيوزيلندا ستضطر إلى إعادة تقييم وإعادة تشكيل بنيتها التحتية استجابة لظواهر الطقس المتطرفة، "ليس هناك شك في أننا كدولة نحتاج إلى النظر في مرونة بنيتنا التحتية ، ونحن بحاجة إلى القيام بذلك بإحساس أكبر بكثير من الإلحاح مما رأيناه من قبل."
أصدرت هيئة الأرصاد الوطنية MetService تحذيرًا من عاصفة رعدية شديدة بعد ظهر يوم الخميس لمناطق منها ثلاث من المناطق التي شهدت بعضًا من أعلى مستويات الفيضانات والأضرار والخسائر في الأرواح.

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كيف تستعد نيوزيلندا لموجات فيضانات وطقس أكثر قسوة؟

نيوزيلندا موجة تغييرات المناخ تحذيرات عواصف جديدة

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وائل لطفي

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