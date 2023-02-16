التحالف الوطنى: نستعد لتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل شهر رمضان

تحدث أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن استعدادات التحالف لتوزيع 25 مليون كرتونة مواد غذائية وزيادة الموارد لـ20 مليار جنيه خلال 2023، مؤكدا أن الاستعدادات لشهر رمضان جاءت مبكرة هذا العام نظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة على العالم وبالتبعية مصر.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن التحالف الوطني قام بالاستعداد لشهر رمضان، علاوة على القوافل التي ترسل بشكل أسبوعي، قافلتين كبيرتين، وهى قوافل ستر وعافية والتي لا تكتفي بتقديم مواد غذائية فقط، بل تمتد خدماتها لتشمل كافة المجالات.

وتابع: "يقدم التحالف الوطني من خلال قوافل ستر وعافية، أجهزة تعويضية وخدمات طبية متعددة، وتمكين اقتصادي، من خلال المتطوعين، من خلال التنسيق أيضا مع التنمية المحلية أو الشئون الاجتماعية داخل كل محافظة.

وواصل: "نستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل رمضان، وصولا إلى المستهدف الإجمالي وهو 25 مليون كرتونة مواد غذائية، موضحا أن التنسيق بين أعضاء التحالف سهل من وصول الخدمات لكل الأسر المستهدفة وعدم تكرار وصولها أيضا أكثر من مرة لنفس المواطن.

وأوضح أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه يتم فتح خطوط الاتصال لاستقبال منتفعين جدد، غير المسجلين على قاعدة البيانات، وذلك من خلال الاتصال ونزول المتطوعين لإجراء بحث حالة، والتي يترتب عليها تلقي الدعم للأسر الأكثر احتياجا.