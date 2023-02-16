الخميس 16 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

التحالف الوطنى: نستعد لتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل شهر رمضان

التحالف الوطني
التحالف الوطني

تحدث أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن استعدادات التحالف لتوزيع 25 مليون كرتونة مواد غذائية وزيادة الموارد لـ20 مليار جنيه خلال 2023، مؤكدا أن الاستعدادات لشهر رمضان جاءت مبكرة هذا العام نظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة على العالم وبالتبعية مصر.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن التحالف الوطني قام بالاستعداد لشهر رمضان، علاوة على القوافل التي ترسل بشكل أسبوعي، قافلتين كبيرتين، وهى قوافل ستر وعافية والتي لا تكتفي بتقديم مواد غذائية فقط، بل تمتد خدماتها لتشمل كافة المجالات.

وتابع: "يقدم التحالف الوطني من خلال قوافل ستر وعافية، أجهزة تعويضية وخدمات طبية متعددة، وتمكين اقتصادي، من خلال المتطوعين، من خلال التنسيق أيضا مع التنمية المحلية أو الشئون الاجتماعية داخل كل محافظة.

وواصل: "نستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل رمضان، وصولا إلى المستهدف الإجمالي وهو 25 مليون كرتونة مواد غذائية، موضحا أن التنسيق بين أعضاء التحالف سهل من وصول الخدمات لكل الأسر المستهدفة وعدم تكرار وصولها أيضا أكثر من مرة لنفس المواطن.

وأوضح أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه يتم فتح خطوط الاتصال لاستقبال منتفعين جدد، غير المسجلين على قاعدة البيانات، وذلك من خلال الاتصال ونزول المتطوعين لإجراء بحث حالة، والتي يترتب عليها تلقي الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استعدادات التحالف مواد غذائية 25 مليون كرتونة شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

18 فبراير.. محاكمة المتهم الرابع في قضية «خلية شبرا الخيمة»

محاولات للسيطرة على حريق هائل بمخزن منظفات فى كرداسة

«العلوم الصحية» تواصل لقاءات الحوار المجتمعى مع خريجى «العلوم الطبية»

17 مليونًا قيمة التلفيات.. السجن 7 سنوات لـ3 متهمين فى «أحداث مجلس الوزراء»

مصر في الصحف الدولية: أسرار المومياوات الذهبية.. وزهرة اللوتس نبات مصر المقدس

حبس متهمين سرقا سيدة في البساتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغي " لحل الأزمة اللبنانية

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «1»

كريم فرغلى

وبينا ميعاد

محمد العسيري

الراديو المصرى.. أسرار الحياة والجمال

ماجد حبته

خمسون فرصة مستقبلية

د. القس صفوت البياضى

قصيدة مستحقة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو