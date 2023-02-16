الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«القومي للسينما» يمنح درع التميز للمخرج الراحل بشارة شكري

القومي للسينما
القومي للسينما

أقام مركز الثقافة السينمائية التابع  للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، حفل تكريم للمخرج الراحل بشارة شكري.

وشارك بالحفل كل من المونتيرة منار حسني، والمخرج فخر الدين نجيدة، ووالدة الراحل والعائلة ومهندسة الديكور رشا فارس، ومدير الإنتاج محمد حمدي، وتلاميذ وزملاء الراحل وعدد من السينمائيين والمثقفين.

وخلال الحفل تم عرض فيلم "ورقة شجر" إنتاج المركز القومي للسينما، وفيلم" سكينة" من أعمال المخرج الراحل.

وبدأ اللقاء بكلمة للمونتيرة منار حسني، حيث تحدثت عن موهبة الراحل وفنه الجميل الذي يحمل نظرة فلسفية للمجتمع وذلك من خلال رحلته الفنية القصيرة، كما تحدث أيضًا المخرج فخر الدين نجيدة، عن علاقته بالراحل، وكيف شاركه مسيرة حياته منذ أن كانا زملاء بمعهد السينما ووصفه بأنه الفنان الواعد الذي بدأ مسيرته ولم يكملها، كما تحدث أيضا كل من مهندسة الديكور رشا فارس، ومدير الإنتاج محمد حمدي عن العلاقة التي كانت تربطهم بالراحل من خلال عملهم معه بفيلمه ورقة شجر.

من جهتا، قامت المونتيرة منار حسني بمنح درع التميز للمخرج الراحل وتسلمته والدته السيدة نينت ويصا والتي أعربت بدورها عن شكرها الكبير للمركز القومي للسينما وكيف دعمت منار حسني هذا الفيلم وساندت المخرج حتي يخرج فيلم ورقة شجر للنور الذي حصد العديد من الجوائز الدولية وهو الفيلم الوحيد من إنتاج المركز الذي حصل علي هذا القدر من الجوائز الدولية.

كما وجهت السيدة نينت ويصا والدة الراحل  الشكر للمونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما لرعايتها للحفل وظهوره بهذا الشكل اللائق.

المخرج فخر الدين نجيده المخرج الراحل الكاتبة أمل عبد المجيد القومي للسينما المركز القومي المركز القومي للسينما المونتيرة منار حسني المجيد

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