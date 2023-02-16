الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة تسرق الأسلاك النحاسية في الخليفة

حبس
حبس

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأسلاك النحاسية من أجهزة المقاومة بمنطقة الخليفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون بأنهم يسرقون الأسلاك النحاسية من أجهزة المقاومة، ثم يبيعونها كخردة لصاحب مخزن له معلومات جنائية كائن بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على على مجموعة من الأسلاك النحاسية بطول 10 أمتار - 8 مصهر كهرباء " جهاز مقاومة - مجموعة من الأسلاك الهوائية الخاصة بأعمدة الإنارة بطول 25 مترا.

وطالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات ،وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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