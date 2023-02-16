الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يعلن إغلاق أبوابه خلال الصوم الكبير

الانبا يسطس أسقف
الانبا يسطس أسقف ورئيس الدير

أعلن دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، عن إغلاق أبواب الدير أمام الزوار خلال فترة الصوم الكبير 2023، باستثناء أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث سيكون الدير مفتوحًا للزيارة دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان والكهنة والضيوف أو أسر الرهبان وشباب الخلوة.

وشدد الأنبا يسطس، رئيس دير الأنبا أنطونيوس، في بيان له منذ قليل، على أن الدير يغلق أبوابه نهائيًا خلال فترة أسبوع الألام، وذلك منذ أحد الشعانين، الموافق 9 أبريل 2023 وحتي سبت النور 15 أبريل2023 على أن تفتح أبواب الدير أعتبارًا من عيد القيامة المجيد.

ومن جهته، أعلن دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق عن أغلاق ابواب الدير من 23 فبراير 2023، وذلك بمناسبة الصوم الكبير.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 20 فبراير 2023، الصوم الكبير والذي يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد في أبريل 2023.

◄سبب تسميته بالصوم الكبير؟

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، ولا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.

 يبدأ الصوم الكبير بأسبوع الاستعداد، ويختتم بأسبوع الآلام، أُضيفت الكنيسة أسبوع ثامن وسُمي بـ«أسبوع هرقل»، فصار الصوم ثمانية أسابيع شاملة أسبوع الآلام، تقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، مع بداية الأسبوع الثاني من الصوم تصلى الكنائس قداسين يوميًا، وقسمت الكنيسة الصوم إلى 8 أسابيع يبدأ يوم الإثنين وينتهى يوم الأحد.

أسبوع الآلام البحر الاحمر الأنبا أنطونيو الأنبا انطونيوس القديس الأنبا أنطونيوس الصوم الكبير 2023 السيدة العذراء مريم

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