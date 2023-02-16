مصرع شاب وإصابة آخر أثناء عبورهما الطريق بالبحيرة

لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر، إثر اصطدامهما بسيارة مسرعة، أثناء عبورهما الطريق بمركز كفر الدوار بالبحيرة.



كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، بالفحص تبين مصرع «محمد. م»، 24 سنة واصابة «أمين . ا»، 26 سنة، إثر اصطدامهما بسيارة أثناء عبورهما الطريق بالقرب من طريق عوايد ضيف التابعة لمركز كفر الدوار.



وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.