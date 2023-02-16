للأسبوع الـ7.. «القاهرة الإخبارية»: محاولات حكومية لإقناع المعلمين اللبنانيين بالعودة للمدارس

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك استمراراً من جانب الحكومة اللبنانية في إقناع المعلمين بالعودة للمدارس مجددا.

وأكد خلال مداخلة له عبر تطبيق "سكايب"، إن الإضرابات مازالت مستمرة في كافة أرجاء لبنان ولا تزال المدارس الرسمية في الأراضي اللبنانية مغلقة للأسبوع السابع على التوالي، وبحسب التقديرات ربما تأتي شهر فبراير دون مدارس رسمية في كافة أنحاء البلاد.

فيما عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأخير منذ 10 أيام تقريبا حيث أقر عددا من الحزم المالية للأساتذة والمعلمين على كافة الأراضي اللبنانية، ولكن هذه الحزم لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، ولم ترضي المعلمين أيضا مقارنة بغلاء المعيشة عليهم يوميا بعد يوم.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء تتضمن إضراب المدارس الرسمية الذي بدأ أسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة، وإبرام عقد منحه مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها.