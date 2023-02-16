الخميس 16 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز العثور على جثة نزيل في فندق بالأزبكية

جريدة الدستور

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية عن عدم وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة نزيل داخل غرفته بأحد الفنادق بمنطقة الأزبكية.

أضافت التحريات بأنه عقب تفريغ كاميرات المراقبة الخاص بالفندق، والمتحفظ عليها بناء على قرار النيابة العامة تبين دخول النزيل إلى غرفته في ساعة مبكرة من الليل.

وأوضحت التحريات أن العاملة انصرفت بعد فترة من أمام باب غرفة النزيل، وبعد دقائق حضرت ومعها مفتاح «الماستر» وثواني وخرجت مسرعة، وعادت ومعها 5 من العاملين في الفندق، مؤكدة بأنه لم يتم رصد أي شخص يقترب من غرفة المتوفى.

تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية بلاغا من المدير المسؤول بأحد الفنادق بدائرة قسم الشرطة، يفيد العثور على نزيل متوفى داخل غرفته بالفندق.

بالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وبتفتيش الغرفة تم العثور على متعلقاته الشخصية.

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة.

شبهة جنائية الفنادق الوفاة منطقة الازبكية نزيل جثة تحقيقات نيابة الأزبكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

«السكة الحديد» تعدل مواعيد بعض القطارات على خط «بنها-منوف»

سقوط متهمين بترويج الحشيش عبر موقع التواصل الاجتماعي

«سم فئران فى عصير التمر».. إعدام ربة منزل قتلت زوجها فى القليوبية

الإحصاء: 60% تراجعًا فى واردات مصر من اللحوم الحية خلال 11 شهرًا

ضبط 163 سلاحا ناريا و330 قضية مخدرات في 24 ساعة

محافظ الغربية يتابع أعمال التشجير في السنطة وسمنود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغي " لحل الأزمة اللبنانية

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «1»

كريم فرغلى

وبينا ميعاد

محمد العسيري

الراديو المصرى.. أسرار الحياة والجمال

ماجد حبته

خمسون فرصة مستقبلية

د. القس صفوت البياضى

قصيدة مستحقة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو