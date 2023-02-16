كشف لغز العثور على جثة نزيل في فندق بالأزبكية

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية عن عدم وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة نزيل داخل غرفته بأحد الفنادق بمنطقة الأزبكية.

أضافت التحريات بأنه عقب تفريغ كاميرات المراقبة الخاص بالفندق، والمتحفظ عليها بناء على قرار النيابة العامة تبين دخول النزيل إلى غرفته في ساعة مبكرة من الليل.

وأوضحت التحريات أن العاملة انصرفت بعد فترة من أمام باب غرفة النزيل، وبعد دقائق حضرت ومعها مفتاح «الماستر» وثواني وخرجت مسرعة، وعادت ومعها 5 من العاملين في الفندق، مؤكدة بأنه لم يتم رصد أي شخص يقترب من غرفة المتوفى.

تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية بلاغا من المدير المسؤول بأحد الفنادق بدائرة قسم الشرطة، يفيد العثور على نزيل متوفى داخل غرفته بالفندق.

بالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وبتفتيش الغرفة تم العثور على متعلقاته الشخصية.

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة.