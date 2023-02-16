الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقيب التمريض تعلن إطلاق ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض الخميس المقبل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كوثر محمود: وضع نظام لتأهيل وتدريب القابلات بمصر للمساهمة في تشجيع الولادات الطبيعية

 نقيب التمريض: تحديث أدلة العمل الاسترشادية الخاصة بالتمريض بالتعاون مع المجلس الصحي المصري

 ووزير الصحة يؤكد على ضرورة أن تكون المناهج باللغة الانجليزية وتحديثها لتتواكب مع المناهج بالدول المتقدمة

 

التقت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، مساء أمس، بالدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، لمناقشة عددًا من القضايا التى تمس المهنة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الاجتماع تناول وضع نظام لتأهيل وتدريب القابلات بمصر للمساهمة في تشجيع الولادات الطبيعية وخفض معدل القيصريات والمساهمة في تنفيذ مبادرة الألف يوم الذهبية والأمومة الآمنة، وتم مناقشة وضع لجنة استشارية لوضع قواعد للقبالة في مصر.

وأفادت نقيب التمريض، بأن الدكتورة عبلة الألفي مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، استعرضت خلال الاجتماع جهود الجمعية في نشر الوعي الصحي في بعض المحافظات عن أهمية الألف يوم الذهبية بالنسبة للأسرة المصرية وخاصه الأم والطفل، بالإضافة إلى تطوير وتحسين أداء التمريض والاطباء والفريق الصحي على حزمة الامومة خلال الألف يوم الذهبية والأمومة الامنة والاطفال حديثي الولادة، من خلال البرامج التدريبية المقدمة للأطباء والتمريض ومقدمي المشورة.

وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق إلى أهمية تطوير مناهج التعليم الفني للتمريض التابعة لوزارة الصحة فى كافة المحافظات، حيث وجه الدكتور خالد عبد الغفار خلال الإجتماع على ضرورة أن تكون المناهج باللغة الانجليزية وتحديثها لتتواكب مع المناهج بالدول المتقدمة وذلك بالتعاون مع الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، إنه تم الاتفاق علي تحديث أدلة العمل الاسترشادية الخاصة بالتمريض بالتعاون مع المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية والتى تتضمن دليل الرعايه المركزة، دليل الطوارئ، دليل الحروق، دليل الادارة، دليل الغسيلة الكلوي، دليل الأقسام الداخلي، دليل حديثي الولادة.

وأشارت إلى أن وزير الصحة والسكان، أكد خلال الإجتماع علي دعمه لمنظومة التمريض بمصر ودعمه لأي افكار جديدة تصب في صالح المنظومة الصحية وصحة المواطن المصري.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود، عن الاتفاق على إطلاق ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض بمصر، الخميس المقبل برعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبحضور قيادات الصحة بمجلس النواب والشيوخ، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمه الصحة العالمية بمصر وقيادات وعمداء التمريض.

وأشارت إلى أن ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض الجديد يحظى بدعم كافة قيادات الصحة فى مصر وعلى رأسهم؛ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية والشريك الفعال لتطوير منظومه التمريض بمصر، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور حسام عبد الغفار  رئيس المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة والاعتماد الصحية، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بمصر، الدكتورة شاديه عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات.

نقيب التمريض وزير الصحة قضايا المهنة ميثاق اخلاقيات مهنه التمريض التمريض تدريب القابلات تشجيع الولادات الطبيعية

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