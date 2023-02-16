الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هويدا مصطفى: «الوثائقية» تسهم فى بناء الوعى وإبراز الحقائق

قناة الوثائقية
قناة الوثائقية

ينتظر الجمهوران المصرى والعربى انطلاق قناة «الوثائقية»، أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأحد المقبل، الموافق ١٩ فبراير، لتكون أول قناة مصرية متخصصة فى إنتاج وعرض الأفلام الوثائقية، مدشنة بذلك تجربة رائدة جديدة فى الإعلام المصرى.

ومن المقرر أن تعرض القناة عددًا كبيرًا من الأفلام الوثائقية والتسجيلية عن أهم الشخصيات والأحداث، التى تركت أثرًا فى المجتمعين المصرى والعربى قديمًا وحديثًا، مع عرض عدد من الأفلام الوثائقية العالمية، التى فازت فى المسابقات الدولية المختلفة، مع تقديم محتوى شامل ومتنوع يغطى جميع المجالات التاريخية والاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية.

حول إطلاق أول قناة وثائقية مصرية، قالت خبيرة الإعلام الدكتورة هويدا مصطفى، إن إطلاق هذه القناة أمر يدعو للفخر، خاصة أن الوثائقيات من أهم الأعمال التى تسهم فى بناء الوعى وإبراز الحقائق.

وقالت: «تدشين هذه القناة التى تغطى جميع المجالات خطوة مهمة على طريق رصد وتوثيق وتحليل الأحداث والموضوعات والشخصيات، وبيان تأثيرها على المجتمع، فى الفن والسياسة والرياضة، وغيرها من المجالات التى تهم المشاهد، خاصة أنها، وفقًا لما أعلنته، ستقدم شهادات حية ووثائق تمثل نقلة فى هذه النوعية من الأعمال».

وأضافت: «وجود فريق عمل دءوب بالقناة، والاستعانة بكوادر لها خبراتها فى هذا المجال، وإحياء الوثائقيات التى سبق أن تم إنتاجها وعرضها على مختلف القنوات المصرية، أمر سيُحدث طفرة كبيرة فى هذه النوعية من الأعمال، خاصة أن مصر لديها تراث كبير ومتميز فى جميع المجالات يستحق التوثيق والمشاهدة».

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وائل لطفي

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