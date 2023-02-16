الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يوافق على سحب الجنسية من عائلة فلسطينية لاكتسابها بطريق الغش

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على سحب الجنسية المصرية من عائلة فلسطينية، وذلك بعد أن تبين اكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي تضمن سحب الجنسية المصرية من سميرة عبد الحافظ حسين الخالدي مواليد 1963، وعادل عبد الحافظ حسين الخالدي مواليد السعودية 1984 وأنجاله محمد من مواليد فلسطين 2011، وآدم مواليد فلسطين عام 2013، وزينه من مواليد فلسطين 2017، وبسام عبد الحافظ حسين الخالدي من مواليد فلسطين 1967، وأنجاله عبد الحافظ مواليد السعودية عام 1992، وصهيب من مواليد فلسطين عام 1999، ومحمد من مواليد فلسطين عام 1997، وليال من فلسطين عام 2002 وشمس من مواليد فلسطين عام 2006 ورؤى من مواليد فلسطين عام 2012 وذلك اكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

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