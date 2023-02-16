الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شريف سعيد: انطلاقة «الوثائقية» الأحد ستحمل مفاجآت كبيرة

الإعلامى شريف سعيد
الإعلامى شريف سعيد

ينتظر الجمهوران المصرى والعربى انطلاق قناة «الوثائقية»، أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأحد المقبل، الموافق ١٩ فبراير، لتكون أول قناة مصرية متخصصة فى إنتاج وعرض الأفلام الوثائقية، مدشنة بذلك تجربة رائدة جديدة فى الإعلام المصرى.

ومن المقرر أن تعرض القناة عددًا كبيرًا من الأفلام الوثائقية والتسجيلية عن أهم الشخصيات والأحداث، التى تركت أثرًا فى المجتمعين المصرى والعربى قديمًا وحديثًا، مع عرض عدد من الأفلام الوثائقية العالمية، التى فازت فى المسابقات الدولية المختلفة، مع تقديم محتوى شامل ومتنوع يغطى جميع المجالات التاريخية والاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية.

قال الإعلامى شريف سعيد، رئيس قناة «الوثائقية»، إن الساعات الأولى لانطلاق القناة الجديدة، يوم الأحد المقبل، ستحمل مفاجآت من العيار الثقيل، من خلال عرض أعمال وثائقية حصرية، تمثل انطلاقة مميزة لها، مؤكدَا أن الجميع يعمل على قدم وساق حتى تظهر القناة بشكل يليق بالإعلام المصرى.

وأضاف: «القناة الجديدة ستكون نقلة فى عالم الوثائقيات، لأننا سنقدم منظورًا جديدًا للأعمال الوثائقية يخالف ما اعتاده الجمهور من الاكتفاء بعرض الأعمال التاريخية فقط، ويشتبك مع جميع المجالات فى الفن والسياسة والرياضة والاجتماعيات، وغيرها».

وتابع: «نحن من خلال القناة نستكمل ما بدأه الرواد الأوائل فى مجال الإعلام المصرى منذ مطلع القرن العشرين، ونستكمل مشوار الصناعة التى اعتمد عليها كل الأشقاء فى المنطقة انطلاقًا من مواردنا المتميزة وحكاياتنا الثرية التى تعد قلب الإقليم».

واستطرد: «القناة ستدعم صناعة الوثائقيات بشكل كبير، ولن تكتفى بإنتاجها فقط، بل ستعمل على استنهاض هذه الصناعة فى مصر، ودعم محتواها بالمخرجين الشباب وشركات الإنتاج الخاصة، مع الاستحواذ على كثير من الأعمال العالمية الفائزة بالجوائز الدولية».

وأكد أن «الوثائقية» ستمثل حائط صد أمام من يحاولون استخدام التوثيق لرواية التاريخ وصياغة الأحداث وفقًا لأهوائهم، لتحقيق أهداف خاصة بطرق ملتوية، مضيفًا: «آن الأوان أن نروى نحن حكايتنا ونسرد الحقيقة من وجهة نظرنا ووفق هويتنا فى مواجهة أصحاب الأغراض». 

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