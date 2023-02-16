الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

مصر تحصل على جائزة التميز الحكومى العالمية فى التحول الحكومى الرقمى

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أثناء استلام الجائزة

تسلم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جائزة التميز الحكومى العالمية من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، والتى فازت بها مصر عن فئة التحول الحكومى الرقمى ممثلا فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، جاء ذلك فى ختام فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

وتعقيبا على الجائزة؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على أن عملية انتقال الجهاز الإدارى للحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة ذكية تشاركيه لا ورقية؛ مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة كان قد تم اختيارها لتكون العاصمة الرقمية العربية لعام 2021، مضيفا أن العاصمة الإدارية الجديدة تحتضن جهود تحقيق التطوير المؤسسى الرقمى، والتحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، ومتكاملة، ومتجانسة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الدولة قد حرصت على تهيئة وخلق البيئة الرقمية للعاصمة الإدارية الجديدة بدءاً من البنية التحتية مروراً بالأنظمة والتطبيقات التى يستخدمها الموظف، وصولاً لتأهيل العاملين لاستخدامها، فضلاً عن تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالوزارات والجهات المنتقلة، وضمان استدامة منظومة العمل من خلال دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى بها، وذلك لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت شارك فى فعاليات القمة العالمية للحكومات ضمن الوفد الحكومى رفيع المستوى برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار مشاركة مصر كضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2023 التى عقدت خلال الفترة من 13- 15 فبراير بدبى تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات"، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات، والوزراء، وكبار المسؤولين، وصنّاع القرار، ورواد الأفكار، والمختصين فى الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التى تسهم فى تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا أثناء استلام الجائزة
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا أثناء استلام الجائزة

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