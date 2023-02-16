الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تلميح روسى بـ«الانتقام» من أمريكا بعد تجاوز «الخط الأحمر»

بوتين
بوتين

حذر دبلوماسي روسي بارز من أن القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة "تجاوزت بالفعل الخطوط الحمراء"، التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حرب أوكرانيا، ملمحا إلى "انتقام عسكري محتمل" من جانب موسكو.

وقال ديمتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في حلف الناتو "تصب الزيت على النار"، من خلال إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والأسلحة، للمساعدة في القتال ضد القوات الروسية.

وكان الكرملين أصدر تحذيرات متكررة للغرب بشأن تسليح أوكرانيا، بينما أثارت أنظمة الصواريخ المدفعية المتطورة "هيمارس" الأميركية بالتحديد قلقا روسيا واسع النطاق لفعاليتها في الصراع الذي اندلع منذ عام، حيث كان لها الفضل في معادلة كفة الحرب.

وقال بوليانسكي في حديثه مع "نيوزويك": "تجاوزت الدول الغربية بالفعل جميع الخطوط الحمراء، هناك بالفعل مشاركة شبه مباشرة لحلف شمال الأطلسي في الصراع، ليس بالأسلحة فقط لكن بالمعلومات الاستخباراتية".

ودلل الدبلوماسي الروسي على حديثه، قائلا إن "إصابة أهداف عبر أنظمة مدفعية معينة، لا سيما هيمارس، لا يمكن أن يحدث إلا بالتنسيق مع واشنطن، وقد أقر بذلك المسؤولون الأوكرانيون".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية نقلت عن 3 مسؤولين أوكرانيين بارزين ومسؤول أميركي كبير، قولهم إن الولايات المتحدة وحلفاءها "يقدمون أو يؤكدون" إحداثيات الأهداف الروسية في الغالبية العظمى من الضربات التي تشنها أوكرانيا.

وأضاف بوليانسكي: "هذا يعني أن الناتو لا يوفر الأسلحة فحسب، بل إنه يختار أيضا أهداف الضربات الأوكرانية. إذن ما هذا سوى المشاركة المباشرة في الصراع؟".

واستطرد: "نعم لا توجد قوات للناتو على الأرض حيث تعتبر دول الحلف ذلك خطا أحمر. لكن على حد فهمنا فقد تم تجاوز الخطوط الحمراء (الخاصة بروسيا) بالفعل. سيؤثر ذلك بالطبع على علاقاتنا المستقبلية مع الدول المعنية".

وشدد على أنه "من الواضح تماما أن أي شحنات أسلحة إلى منطقة الصراع بالطبع هي بمثابة صب الزيت في النار".

ولم يستبعد بوليانسكي انتقام روسيا عسكريا من الولايات المتحدة ردا على مثل هذه الإجراءات، وقال: "إذا كنت تتعامل مع قوة نووية وتتحدث عن هدف إلحاق الهزيمة بها، فيجب أن تضع جميع الخيارات في الاعتبار لاستجابتنا المحتملة".

وكان الكرملين اتهم الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الناتو مرارا وتكرارا بشن "حرب بالوكالة" في أوكرانيا، وأكد بوليانسكي أنه "لولا المساعدة من الدول الأعضاء في الناتو لكانت روسيا قد هزمت أوكرانيا منذ زمن بعيد".

ومن جهة أخرى، أكد بوليانسكي أن "هناك مرتزقة من دول غربية يقاتلون في صفوف أوكرانيا"، وقال: "نعرف ذلك من الأشخاص الذين أسرناهم ومن الجثث التي نراها في ساحة المعركة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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