الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرى»: توجيهات عاجلة من القيادة السياسية لحل مشكلة المياه الجوفية بسيوة (فيديو)

المياه الجوفية بسيوة
المياه الجوفية بسيوة

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن القيادة السياسية وجهت بسرعة حل مشكلة المياه الجوفية بسيوة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصين بكلية الهندسة جامعة القاهرة. 

وأوضح غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع على الأولى المصرية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن واحة سيوة واجهت في الماضي أزمة كبيرة بسبب السحب الجائر للمياه الجوفية، لافتًا إلى أنه سيتم وضع حلول لمواجهة مشكلة زيادة كميات السحب من الخزانات الجوفية وزيادة مياه الصرف الزراعي.

ولفت غانم، إلى أن استهلاك كميات كبيرة من المياه الجوفية يتسبب في زيادة كمية مياه الصرف الزراعي، حيث تتجمع في بعض البرك وأشهرها بركة سيوة، موضحًا أن زيادة كميات مياه الصرف الزراعي تسببت في تدفق المياه الزائدة عن الحد وتأثيرها على الأراضي الزراعية، بسبب زيادة كمية المياه داخل الأراضي مما أثر على النباتات نفسها.

وحذر غانم من السحب الجائر للمياه الجوفية، مشددًا على أنها تسبب ملوحة الأرض بشكل غير محسوب وأن المياه تكون فيها درجة عالية من الملوحة.

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