لجنة تحكيم «الدوم» تختار 3 متسابقين فى فئة العزف للتصعيد إلى المرحلة المقبلة

اختارت لجنة تحكيم مسابقة العزف ببرنامج الدوم في موسمه الثانى، والتي تم تشكليلها من الفنان ماجد سرور، والفنان نبيل برجاس، والفنان يحيى الموجى، والفنان سعيد الأرتيست، ثلاثة متسابقين في العزف بالعود للتصعيد إلى المرحلة المقبلة، وهم:مصطفى عبد الناصر، مروان طارق، محمد أيمن قنديل.

من جانبه، قال الفنان يحيى الموجي: "حيرونا جدًا و الخمسة مستواهم كلهم عالي جداً، لكن في النهاية يجب أن نختار ثلاثة رغماً عنا".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.