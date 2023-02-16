الخميس 16 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تعليق صادم من لجنة تحكيم «الدوم» على عزف المتسابق ياسر محمد

المتسابق ياسر محمد
المتسابق ياسر محمد

لم يستطع متسابق برنامج الدوم بفئة العزف، ياسر محمد هشام من أسيوط، إقناع لجنة التحكيم بمقطوعته الموسيقية التي عزفها على آلة العود.

وعلق الموسيقار طارق فؤاد، على عزف المتسابق: "الاختيار خانك، القفلة لم تتقنها بشكل سليم، لكنك أحسنت في النهاية، ومستويات العود هذا العام كلهم أفضل من بعض".

من جانبه، قال المتسابق باسر محمد هشام: "اختياري للكوبيله لم يكن مناسبًا للمسابقة، لكنني تعلمت من ذلك، وفي نفس الوقت كنت أحب هذا الكوبليه جدًا".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال. 

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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