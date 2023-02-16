احتفظت أم كلثوم بكرسيه فارغًا بعد وفاته.. «الدوم» يستعرض مسيرة القصبجى

استعرض برنامج "الدوم" مسيرة الفنان محمد القصبجي، ملك العود، والذي كان طفلاً صغيرًا عندما كان يأخذه والده الملحن ومدرس العود إلى تياترو سكندر فرح حتى يستمع إلى الشيخ سلامة حجازي، ومن هنا ومنذ اللحظة التي بدأت فيها عين محمد القصبجي أن تنفتح على الدنيا، أحب العود.

وأشار التقرير الذي عرضه برنامج الدوم، المذاع عبر فضائية dmc، أن محمد القصبجي لعب على آلة العود قبل أن يلعب مع الأطفال الذين كانوا من عمره، وحفظ الأناشيد والموشحات الدينية قبل أن يحفظ دروسه في الكتاب.

الفن كان يجري في دم القصبجي، لكن والدته كانت لها حلم آخر، حيث كانت تحلم أن تراه "أفندي" أد الدنيا، فالتحق محمد القصبجي بالكُتّاب، ثم أكمل تعليمه حتى دخوله إلى مدرسة المعلمين، ومنها تخرج مدرس ابتدائي.

واستطاع محمد القصبجي أن يحقق حلم والدته، وأصبح أفندي بالنهار، لكنه عندما يأتي عليه الليل كان يمارس الهواية التي يحبها، حيث كان يعزف على العود.

محمد القصبجي لم يكن عازفاً فقط، حيث كان موهوباً في التلحين، حتى عندما كان في عمر الـ 13، كتب قطعة زجل ولحنها، وبعدها بـ 10 سنوات من المحاولة وحتى يقنع المطربين به، أقسم بأن يسمع أغنيته إلى زكي مراد، والد ليلى مراد والذي أحب الأغنية وسجلها بصوته، وهذه كانت أول خطوة كبيرة في مشواره.

استمع بعدها القصبجي إلى بنت جديدة تدعى "أم كلثوم" يتحدث عنها الجميع، وبمجرد سماع صوتها، شعر بأن هذا الصوت الذي ن الممكن أن يكون مصدر إلهامه، وفي عام 1924م لحن لأم كلثوم "حلف ما يكلمنيش" ونجح اللحن نجاحاً باهراً ، ومن هنا كانت نجاحات القصبجي تكبر.

وفي عز نجاحه، كون القصبجي فرقة موسيقية، كانت السبب في أن يأخذ لقب زعيم التجديد في الموسيقى العربية، حيث أدخل آلات موسيقية كانت غريبة في وقتها على التخت الشرقي، مثل آلة التشيللو، وآلة الكونترباص.

وعلى الرغم من أن القصبجي كان ملحن أم كلثوم الأول ، إلا أنه لحن أيضا لأهم المطربين في عصره، منهم ليلى مراد، وأسمهان، كما كان معلما وأستاذً في الموسيقى للكثير من الرواد الموسيقيين مثل محمد عبدالوهاب، رياض السنباطي، وفريد الأطرش.

وكان القصبجي مخلصاً للفن ولأم كلثوم، حتى بعد اختلافهم، وتوقف أم كلثوم عن الاعتماد على ألحانه، واحتفظ بمكانه كعازف في فرقة الست لأكثر من 20 عامًا، وهذا الإخلاص هو ما جعل أم كلثوم تحتفظ بكرسيه فارغاًًا في كل حفلاتها بعد وفاته "كرسي قصب" مثلما كانت أم كلثوم تحب أن تناديه، لا أحد يستطيع أن يملأه أبدًا، محمد القصبجي ملك العود أخلص للفن ولمبادئه وكانت النتيجة ألحان واسم حفر من الذهب.