الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عامر حسين يحذر من خطورة مشاركة الأندية فى أكثر من بطولة

عامر حسين
عامر حسين

حذر عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، من خطورة مشاركات الأندية المصرية في أكثر من بطولة خلال الموسم المقبل، خصوصا في ظل إقامة أمم أفريقيا في يناير 2024، مع وجود ضغط مباريات محليًا وقاريًا.

وقال حسين في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "من الصعب مشاركة أي نادٍ في بطولتين هذا الموسم، خصوصًا أننا وضعنا جدول الدوري المصري، ثم فوجئنا ببطولة كأس العالم للأندية، ولو كنا نعرف موعدها مبكرًا لقمنا بلعب مباريات أكثر خلال بطولة كأس العالم قطر 2022".

وأضاف: "بيراميدز لو تحرك وتفاوض مع الاتحاد الأفريقي من أجل تغيير مواعيد مبارياته فإنه قد يشارك في البطولة العربية وهو أمر صعب للغاية".

وتابع: "مع نهاية الدوري، ستخوض الفرق البطولة العربية، ومن ثم البطولات الأفريقية، يجب أن نبلغ الأندية بأن هناك ضغط مباريات، ولن تكون هناك فترات إعداد مناسبة، ولذلك علينا توعية جميع المسئولين بذلك، وفي الموسم المقبل لدينا بطولة أمم أفريقيا للكبار يناير 2024 وقبلها التصفيات، وستحتاج لـ45 يومًا من التوقف ويجب وضع هذا في الحسبان".

وواصل: "سنقوم بالتنسق مع الأندية وإبلاغها بمواعيد المباريات والأجندة الخاصة بالبطولات في الموسم القادم، هناك ضغط كبير في البطولات للأندية والمنتخبات".

وأتم: "آخر اجتماع كنت متواجد فيه باتحاد الكرة، تم إرسال العقد إلى الخبير البرتغالي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام، وسيحصل على راتب أقل من كلاتنبرج وسيكون متفرغًا ومقيمًا في القاهرة، وهذا الملف يتولاه مجلس الإدارة بالكامل، وتم مناقشة السير الذاتية للمرشحين لرئاسة لجنة الحكام، وتم التأكد من عدم وجود أي شيء يسيء له".

 

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مارك كلاتنبرج اتحاد الكرة الاهلى الزمالك

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