الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البنك الدولي يتنحى عن منصبه قبل عام من انتهاء ولايته

رئيس البنك الدولي
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس

أبلغ رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس موظفيه أنه يخطط لمغادرة منصبه بنهاية العام المالي الحالي، أي قبل نحو عام من انتهاء ولايته.

وقال المسؤول الدولي في خطاب: "زملائي الأعزاء، أكتب لأعلمكم أني أبلغت مجلس الإدارة بقراري بشأن اعتزامي التنحي عن منصبي كرئيس لمجموعة البنك الدولي بنهاية عامنا المالي".

وكانت وكالة "بلومبرج" قد ذكرت أنه سيتنحى في غضون عام.

وتنتهي السنة المالية للبنك الدولي في 30 يونيو 2023، بينما كان من المفترض أن تنتهي ولايته في 9 أبريل 2024.

وعين ملباس المخضرم في الإدارات الجمهورية في منصبه في عام 2019 عندما كان دونالد ترامب رئيسا. وفي السابق عمل كوكيل لوزارة الخزانة للشؤون الدولية.

خلال فترة رئاسته واجه البنك الدولي أزمات عالمية مثل جائحة كوفيد 19 والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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