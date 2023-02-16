انطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بعرض «سمك القرش»

تنطلق في الثامنة مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، تحت شعار "سينما لكل الناس، ويقام حفل الافتتاح على مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الأسكندرية، بعرض الفيلم الأسترالي “سمك القرش” .

والفيلم من إخرج ناش إدجيرتون وإنتاج سنة 2022 ويعرض لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.

تدور أحداث فيلم “سمك القرش”، حول “صوفي” وهي امرأة تحب المقالب تمامًا مثل “جاك” زوجها، للأسف قد يؤدي سعي الزوجين للتفوق على بعضهما البعض إلى أفظع كارثة على الإطلاق.

ومخرج فيلم “سمك القرش”، ناش إدجيرتون هو مخرج وكاتب سيناريو ومنتج أفلام ومونتير ولد 1973 في أستراليا، ممثل و دوبلير وعضو رئيسي في شركة بلو تونج لإنتاج الأفلام و هو الأخ الأكبر للممثل جويل إدجيرتون، صنع ناس العديد من الأفلام القصيرة و من بينهم فيلم “عنكبوت” عام 2007 الذي حاز عليه جائزة أفضل فيلم قصير من معهد الفيلم الأمريكي.

تقوم ببطولة الفيلم الممثلة الاسترالية روز بيرن، وترشحت مرتين لجائزة الإيمي والجولدن جلوب عن دورها في مسلسل “خسائر” وشاركت أيضا في الفيلم الطويل “الإشبينات” عام 2011، وهو الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو وشاركت في سلسلة الرعب الشهيرة انسيديوس، حصدت روز جائزة أفضل ممثلة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2000عن فيلمها The Goddess of 1967.

عُرض فيلم “سمك القرش”، في عدة مهرجانات أهمها مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، مهرجان معهد الفيلم الأمريكي، مهرجان أتلانتا السينمائي الدولي، مهرجان كالجاري السينمائي الدولي، مهرجان هولي شورتس السينمائي الدولي، بالإضافة لمهرجان ساندانس، السينمائي الدولي ومهرجان بالم سبرينجز للأفلام القصيرة.

هذا وتقام عروض مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير ، في مركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالأسكندرية.

ومهرجان الأسكندرية للفيلم القصير والذي تستمر فعالياته حتي 21 فبراير الجاري، هو مهرجان أسسته جمعية دائرة الفن بالأسكندرية وذلك لإتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور، وذلك في قلب مدينة الإسكندرية لتكون منارة للسينما في العالم .ويقام المهرجان سنويا وانطلقت دورته الأولى في العام 2015.

ــ جائزة شريف حتاتة لأفضل فيلم مصري قصير

وأعلنت الكاتبة الناقدة دكتورة أمل اجمل، قرينة الكاتب الروائي الراحل دكتور شريف حتاتة، عن تقديمها لجائزة باسم زوجها الكاتب الراحل لأفضل فيلم مصري قصير، وذلك بمناسبة مئوية ميلاده، حيث ولد “حتاتة” في العام 1923.