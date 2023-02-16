أستاذ بكلية الزراعة يستعرض فكرة مشروع مركزات البروتين من نواتج صناعة الجبن

استعرض الدكتور أحمد علي عبد المقصود، مدرس بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وأحد الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023م، فكرة مشروع مركزات البروتين من نواتج صناعة الجبن، قائلاً: "إن شرش اللبن هو الراشح الذي يخرج أثناء صناعة الجبن".

وأضاف عبدالمقصود خلال لقائه ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك أنواعا من الشرش؛ الشرش الحلو، والشرش الحامضي، وذلك بحسب نوع الجبن الذي يصنع.

وأوضح أن مصر من أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط في صناعة الأجبان، حيث توجد كميات كبيرة يتم إنتاجها من الأجبان خاصة الجافة، وهذا ما يعتبر نقطة انطلاقة المشروع، حيث تصب الفكرة على أن كميات الشرش المنتجة تقدر بكميات كبيرة جداً، حيث من الممكن أن نصل إلى كيلو جبن مقابل 10 كيلو شرش.

وأشار إلى أن الشرش غني بالمواد العضوية، وبالتالي يجب الاستفادة من هذه المادة العضوية التي تعتبر غنية بالبروتين، حيث يعتبر الواي بروتين من أغلى البروتينات التي يتم شراءها من الخارج بسبب قيمته الحيوية العالية.