الخميس 16 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«خضنا وسيّب ركبنا».. الفنان محمد ثروت يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله

الفنان محمد ثروت
الفنان محمد ثروت

كشف الفنان محمد ثروت تفاصيل تطورات الحالة الصحية لنجله أحمد ثروت إثر تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، قائلاً: "أحمد خضنا إمبارح  وسيّب ركبنا".

وأضاف الفنان محمد ثروت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: "أحمد كان يعاني منذ أسبوعين من رعشة في عينه اليسرى، و بالأمس وجدنا عينه قفلت تماماً، عملنا رنين مغناطيسي، واتضح أن هناك مشكلة بشريان مؤثر على عصب  في الجزء الأيسر من الوجه".

وأوضح أن أعصاب الوجه في منتهى الحساسية وخاصة العين، متابعاً: "الموضوع مسألة وقت، الأطباء يعملون على علاج  الالتهاب".

وتابع: "أكملنا اليوم الفحوصات، وننتظر النتيجة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء".

وأشار إلى أن العمل في مجال الإعلام والميديا تجعلنا على أعصابنا، معقباً: "بتبقى طالع تواجه الناس، الكلمة محسوبة والهمسة محسوبة، وكل هذا يشكل ضغطا على الجهاز العصبي، الجهاز العصبي جهاز حساس جدًا، وأحمد يأخذ كل شيء بشكل مكثف، ويواصل العمل لساعات طويلة جدًا، وده مش حلو".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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