الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بلوحة «الهدية» هاجر عمر تخطف تأييد لجنة الرسم والتصوير بــ«الدوم»

متسابق الدوم هاجر
متسابق الدوم هاجر عمر

قدمت المتسابقة هاجر عمر،  من القاهرة، تصوير لوحة "الهدية"، وهي لطفل مبتسم، وذلك أمام لجنة تحكيم برنامج الدوم المكونة من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفن التشكيلي، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، وتريز أنطوان، الفنان التشكيلي.

وكشفت في شرحها للوحة أنها اختارت صورة مضيئة وخلفية معينة وقامت بتجميعهما للتوصل للشكل الذي تريده واختارت الإضاءة على الوجة لإضفاء البهجة عليها.

وأشادت لجنة التحكيم باللوحة واختيارها مؤكدين أنها موفقة وشكرتها على التنسيق بين الألوان.

هاجر عمر

كما عرضت المتسابقة آية يحيي، لوحة من الأبيض والأسود لتوضيح الهوية المصرية، مؤكدة في شرحها للجنة أن كبار الرسامين يعتمدون أكثر على الأبيض والأسود.

ووجهت لها اللجنة عن اختيارها الدائم للأبيض والأسود في لرسم لتؤكد أنها ترى أن اللون من الممكن أن يفقد اللوحة لجمالها الفني. 

تفاصيل البرنامج 

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

لوحة الهدية الدوم لجنة تحكيم برنامج الفن التشكيلي هاجر عمر

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