بنفيكا يهزم كلوب بروج بثنائية ويقترب من ربع نهائي دوري الأبطال

فاز فريق بنفيكا البرتغالي على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جان بريدل معقل بطل بلجيكا، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

مباراة كلوب بروج وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وفي الدقيقة 30، تسلم رافا سيلفا لاعب بنفيكا، الكرة داخل منطقة جزاء كلوب بروج، ليطلق تسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الفريق البلجيكي.

وسجل دينيس أودوي هدفًا لـ كلوب بروج في الدقيقة 45، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 50، احتسب دافيد ماسا حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح بنفيكا بداعي وجود خطأ على جاك هيندري لاعب كلوب بروج.

وانبرى الدولي البرتغالي جواو ماريو لتنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 51، معلنًا عن هدف التقدم لفريقه بنفيكا.

وكثف لاعبو كلوب بروج محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل في شباك بنفيكا، لكنهم فشلوا أمام صلادة دفاع الفريق البرتغالي.

وفي ظل سعي فريق كلوب بروج البلجيكي لمعادلة النتيجة، أرسل البديل جونزالو جيديش تمريرة عرضية في الدقيقة 88، أخفقوا لاعبو بطل بلجيكا في إبعادها، لتصل للبرازيلي ديفيد نيريس، الذي انفرد بحارس المرمى ووضع الكرة في شباكه، معلنًا عن ثاني أهداف فريق بنفيكا، ومؤكدًا انتصار البرتغاليين في مباراة اليوم.

موعد مباراة الإياب بين بنفيكا البرتغالي وكلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا

أما عن موعد مباراة الإياب بين بنفيكا البرتغالي وكلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، فنستعرضه تباعًا.

ويستضيف فريق بنفيكا البرتغالي، نظيره كلوب بروج البلجيكي، الثلاثاء 7 مارس في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.