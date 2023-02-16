سعاد مردم بك: «الدوم» عبقرى.. ومصر نبع الفن الأساسى

قالت سعاد مردم بك، الفنانة التشكيلية الكبيرة، إنها استكشفت النفس البشرية بنظرة فلسفية.

وأضافت خلال لقائها بكاميرا "الدوم"، إن مصر نبع الفن، والمتحف المصري يحتوي على الكثير من التماثيل والمنحوتات من آلاف السنين، فمصر النبع الأساسي.

وأشارت إلى أن الدوم هائل وعبقري وفكرة عظيمة لأنها تسمح لشريحة أكبر من الفنانين والفنانات لدخول الفن التشكيلي.

ونظم برنامج "الدوم" زيارة للمتسابقين من فئة الفن التشكيلي لمعرض فن القاهرة في نسخته الرابعة من داخل المتحف المصري ليكون ملتقى للفنان التشكيلين.

سعاد مردم بك

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