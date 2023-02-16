كاتب صحفى: مصر ركيزة أساسية للاستقرار فى المنطقة

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مشاركة مصر في المحافل الدولية دلالة على مكانتها الكبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر تحتل مكانة كبيرة على المستوى العربي والدولي باعتبار أن مصر دولة رائدة يعتمد عليها في تحديد السياسات التي تلتزم بها دول المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن مصر تمد يد العون إلى الدول العربية كلما احتاجت إليها، حيث إن مصر هي المدافع الأول عن الحقوق العربية والقومية التي تهم المنطقة، وبسبب ذلك فإن مصر لها مكانه كبيرة في المنطقة يقدرها العالم.

وأوضح أن الرئيس السيسي تحدث مع رئيسة الحكومة التونسية وأخبرها عن استعداد مصر الكامل لنقل التجربة المصرية في التنمية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى تونس حتى ترتقي العلاقات بين البلدين إلى أفاق أكبر وأوسع، منوهًا بأن مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في القطاع الاقتصادي والإداري.