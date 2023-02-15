متحدث الوزراء: من الوارد أن تعود لنا الريادة فى تصدير منسوجات غزل المحلة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف الصناعة يعتبر هو الشغل الشاغل لرئيس الوزراء في الفترة الحالية، حيث لا يخلو أسبوع من عدة اجتماعات تتناول قطاعات ومجالات صناعية، كما لا يخلو أسبوع من جولات يقوم بها رئيس الوزراء تستهدف دعم القطاع الصناعي.

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى مدينة المحلة الكبرى جاءت في توقيت مهم، لافتاً إلى أن هناك دراسات مدققة بشأن تطوير قطاع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء وجه دعوة للقطاع الخاص للعمل في التشغيل والتسويق في قطاع الغزل والنسيج، مؤكداً أنه من الوارد أن تعود لنا الريادة في تصدير منسوجات غزل المحلة بمبالغ مالية كبيرة.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل على أن يكون التصدير للخارج بأعلى جودة ممكنة.