الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رابطة مصنعى السيارات: لدينا إمكانية تعميق الصناعة المحلية وتصديرها لأوروبا

السيارات
السيارات

كشف خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن آخر إجراءات الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن توطين صناعة السيارات في مصر يأتي عن طريق بأن تكون لدينا نسبة مكون محلي ونعلي منها، وصناعة سيارة كهربائية، وتصدير هذه الصناعة، بحيث نصدر سيارة ونأتي بالعملة من الخارج.

وأضاف أن العالم يعاني من أزمة طاقة، لكن مصر بها اكتفاء ذاتي واحتياطي من الطاقة، مؤكدًا أن مصر من الدول التي تقع فى منطقة استراتيجية وتوجد لدينا إمكانيات لتعميق الصناعة المحلية وتصديرها لأوروبا.

وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن توطين الصناعة هو الحل خاصة أنه لا توجد أية مشكلات في مسألة استيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج، لأن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الشأن.

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