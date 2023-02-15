تقنيات جديدة من «جوجل» لحماية الصور الشخصية من الاختراق والقرصنة

كشفت مجلة فوربس الامريكية، الاربعاء، كيفية حماية الصور الشخصية من الاهختراق والقرصنة، وذلك بتقنيات جديدة اصدرها جوجل للصور الشخصية.

وذكرت المجلة الأمريكية، أن Google تختبر تحديثًا جديدًا مهمًا للصور الشخصية والذي سيصلح أخيرًا عيبًا رئيسيًا في ميزة Locked Folder التي تركز على الخصوصية والتي قد تؤدي إلى فقدان البيانات او الاختراق بشكل غير مقصود.

وفقًا للنشر في مجموعة Google News Telegram ، والذي أكده لاحقًا 9To5Google، قد تتمكن صور جوجل قريبًا من نسخ محتويات المجلد Locked Folder إلى السحابة، وهذه ترقية مهمة للغاية ستوفر على العديد من المستخدمين وفقدان صورهم الأكثر أهمية بشكل دائم.

كما تختبر جوجل تحديثًا جديدًا للصور من شأنه أن ينقذ المستخدمين من فقدان الصور ومقاطع الفيديو المهمة، وفق فوربس.

وفقًا للتقرير، فقد يحتوي الإصدار 6.23 من تطبيق صور جول على صفحة إعدادات مخفية، معروضة في لقطة الشاشة المصاحبة، مما يتيح للمستخدمين نسخ المجلد المقفل احتياطيًا إلى حساباتهم على جوجل لأول مرة.

كما أشارت المجلة الامريكية الى انه لم يتم تقديم مزيد من المعلومات حول كيفية عمل ذلك، ولكن من المفترض أن تحتفظ بنسخة مشفرة من المجلد المقفل في مكان ما داخل مساحة تخزين Google Drive للمستخدمين، منفصلة عن بقية الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، مما يتيح استعادة المجلد المقفل لجهاز جديد.

ما هو المجلد المقفل ولماذا يفتقر حاليًا إلى النسخ الاحتياطي؟

مجلد صور Google Locked هو موقع تخزين خاص محمي برمز مرور حيث يمكن للمستخدمين تخزين أي صور حساسة أو خاصة لا يريدون ظهورها عند التمرير عبر صورهم ، إما داخل صور جوجل أو عند استخدام تطبيقات أخرى على أجهزتهم، كما يتم منعهم من الظهور في أي من "الذكريات" التي يتم إنشاؤها تلقائيًا من Google.

ولسوء الحظ ، نظرًا للطريقة التي يتم بها تخزينها على الأجهزة المحلية للمستخدمين فقط وليس في السحاب، فقد ظلت هذه الصور عرضة للحذف العرضي.

إذا فقدت هاتفك أو اضطررت إلى إعادة تعيينه، أو قمت ببساطة بإلغاء تثبيت تطبيق صور جوجل، فستفقد عناصر المجلد المقفل بشكل دائم.

علاوة على ذلك، فإن نقل صورة إلى مجلدك المقفل يؤدي أيضًا إلى حذف أي نسخ احتياطية سحابية موجودة.