الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بشرى سارة.. شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار فى هذا الموعد

الدواجن
الدواجن

علق سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء مزارع الدواجن من الضرائب العقارية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضرائب العقارية صائب فى وقت مناسب، وسيمنع الضغط على المنتجين من أصحاب المزارع ويطمئنهم ويحقق استقرارا فى الأسواق.

وأضاف أن جميع المزارع عادت وبدأت دورة إنتاج جديدة، لافتاً إلى أن سعر الكتكوت وصل لـ23 جنيهًا وهذا يدل على الإقبال الشديد.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن ستنخفض تدريجيًا، وبدأت الدورة الإنتاجية منذ 25 يومًا، موضحًا أن المواطن سيشعر بتحسن ملحوظ في منتصف مارس في أسعار الدواجن وستقل الأسعار.

وأوضح أن حلقات التداول العديدة للدواجن سبب المشكلة، والتى تبدأ من المنتج للمستهلك، مشيرًا إلى أننا عرضنا المشكلة وسنعمل على تقليل حلقات التداول للدواجن.

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