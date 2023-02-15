الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ريال مدريد يمطر شباك إلتشي بثلاثية في الشوط الأول بالدوري الإسباني

كريم بنزيما
كريم بنزيما

تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه إلتشي، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الإسباني بثلاثة أهداف دون رد.

وفرض ريال مدريد استحواذه على مجريات اللعب من بداية الشوط الأول، وضغط على دفاعات خصمه من بداية المباراة من أجل تسجيل هدف مبكر والتأكيد على سيطرته وهيمنته على المباراة، فيما حاول فريق إلتشي إيقاف خطورة هجوم الملكي وتسجيل وتنفيذ هجمة مرتدة لتسجيل هدف مباغت.

وسجل ماركو أسنسيو هدف التقدم لفريق ريال مدريد في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة.

وواصل ريال مدريد هجومه على دفاعات إلتشي من أجل تسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة.

وتحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 30، وسددها كريم بنزيما على يسار الحارس أعلى المرمى معلنًا عن ثاني أهداف فريقه.

وكثف ريال مدريد محاولاته الهجومية في الدقائق التالية للهدف، من أجل تسجيل الهدف الثالث وقتل آمال فريق إلتشي في العودة للنتيجة خلال الشوط الثاني.

وتحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سجلها كريم بنزيما.

وسدد لاعبو ريال مدريد 5 كرات على المرمى من 11 محاولة، فيما خرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع كرتين، فيما لم يسدد إلتشي أي كرة من 5 محاولات، خرجت 3 منها من الملعب واعترض الدفاع 2.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 69%، مقابل 31% لصالح فريق إلتشي.

 

تشكيل  ريال مدريد لمباراة إلتشي بالدوري الإسباني 

 

في حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ناتشو فيرنانديز.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس، فريدريكو فالفيردي.

الهجوم: ماركو أسنسيو، كريم بنزيما، رودريجو.

فيما جاءت دكة بدلاء ريال مدريد على النحو الآتي: "لويس لوبيز، كانيزاريس، خيسوس فاييخو، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير، سرجيو أريباس، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، ماريانو دياز".
 

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