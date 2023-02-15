متحدث الحكومة: الشركات التركية أعلنت أنها ستضخ استثمارات جديدة فى مصر

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برجال الأعمال الأتراك في اجتماع اليوم أكدوا بأنهم خلال فترة تواجدهم في مصر على مدار 15 عامًا لم يتعرضوا لأي شيء سيئ.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنهم حتى في الفترات التي لم تكن العلاقات السياسية بين مصر وتركيا في أفضل أحوالها، كانوا يلقون نفس الرعاية والاهتمام كاستثمارات أجنبية قائمة على أرض مصر، بحسب تصريحاتهم خلال الاجتماع، وهو ما شجعهم اليوم أن يعلنوا عن ضخ استثمارات جديدة تقترب من 500 مليون دولار.

وأوضح أن الشركات التركية التي التقى بها رئيس مجلس الوزراء، تحدثت كل شركة عن استثماراتها القائمة في مصر وتوسعاتها المستقبلية، لافتًا إلى أن هذه الشركات التركية تعمل في مجالات مختلفة على أرض مصر، حيث يتصدرها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وشركات تعمل في مجال المستحضرات الطبية، وانضمت إليها مؤخرًا كبرى الشركات التركية "بيكو" التي تعمل في مجال الأجهزة الكهربائية المنزلية والتي ستقيم مصنعًا في مصر بـاستثمارات 100 مليون دولار وتعمل حاليًا على إنشائه.