الخميس 16 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيانات التضخم الأمريكى تضرب الأسواق الآسيوية.. ومخاوف من أزمات اقتصادية

التضخم الأمريكى
التضخم الأمريكى

كشفت شبكة سي إن بي سي، الأربعاء، عن تراجع أسواق آسيا والمحيط الهادئ بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع، في ظل مخاوف من أزمة اقتصادية حادة في العديد من الدول الآسيوية.

وأضافت الشبكة أن بيانات التضخم الأمريكي زادت فوق المتوقع، كما أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.

الأسواق الأسيوية 

 

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بعد انخفاض التضخم.. هل يتراجع الفيدرالى الأمريكى عن سياسة رفع الفائدة؟

وقاد مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية الخسائر، حيث انخفض بنسبة 1.53٪ إلى 2427.9، وانخفض مؤشر Kosdaq بنسبة 1.81٪ إلى 765.26 حيث استوعب المستثمرون معدل البطالة في البلاد.

وفي هونج كونج، انخفض مؤشر Hang Seng بنسبة 1.65٪ في الساعة الأخيرة من التداول، وانخفض مؤشر Hang Seng Tech بنسبة 1.13٪. 

وفي البر الرئيسي للصين، انخفض مكون Shenzhen بنسبة 0.253٪ إلى 12064.38 وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.39٪ إلى 3280.49، أما في أستراليا، S & P / ASX 200 انخفض بنسبة 1.06٪ ليغلق عند 7352.2، حيث شهد القطاع المالي خسائر حادة بعد أن أكد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي أن التضخم لا يزال "مرتفعًا للغاية".

مؤشر نيكاي 225 الياباني، أغلق بانخفاض 0.37٪ عند 27501.86 وانخفض مؤشر Topix بنسبة 0.27٪ لينهي اليوم عند 1987.74.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

وحسب التقرير فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، الذي يقيس سلة واسعة من السلع والخدمات العامة، بنسبة 0.5٪ في يناير، وهو ما يُترجم إلى مكاسب سنوية بنسبة 6.4٪. .

وأغلقت الأسواق في وول ستريت مختلطة حيث أغلق مؤشر داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 على انخفاض، ومع ذلك أنهى مؤشر ناسداك المركب اليوم على ارتفاع، مدعومًا بأسهم التكنولوجيا ، بما في ذلك Tesla وNvidia.

ومن جانبه، يقول الملياردير الهندي جوتام أداني إن التقلبات الأخيرة في السوق لأسهم مجموعته "مؤقتة" وعزا نجاح تكتل الموانئ إلى الطاقة إلى "الحوكمة القوية" و "الامتثال التنظيمي الصارم، مشيرا الى أن الأرباح الفصلية لمشاريع Adani "التقلبات الحالية في السوق مؤقتة".

الأسواق الأسيوية آسيا المحيط الهادي التضخم الأمريكي بيانات اسعار سوق المستهلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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